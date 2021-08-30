Волонтеры помогают разгружать кислородные баллоны в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе волонтеры помогают разгружать кислородные баллоны для больниц. Эпидситуация в регионе остается напряженной. В стационарах лечение от коронавируса получают больше тысячи человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Вместе с ростом заболевших выросла и потребность в кислороде.

Алиби Алим к команде волонтеров присоединился в прошлом году. Вместе с другими активистами мужчина разгружает кислородные баллоны для больниц. Алиби занимается предпринимательством. Но всегда находит время, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

«У нас есть свой чат, в чате говорят, допустим, сбор в такое-то время, и мы все подбираем время и приезжаем, выделяем час-два. В основном ночью приезжает «КамАЗ», за рейс он привозит 120, иногда два «КамАЗа» приезжают, по 120 баллонов», - рассказывает волонтер.

Ежедневно только в стационары в микрорайоне «Новый» привозят около 300 баллонов, вес каждого составляет от 70 до 90 килограммов. В пунктах подачи кислорода здесь работают шесть операторов. Самостоятельно справиться с таким объемом работы им не под силу. Поэтому на помощь приходят волонтеры.

Сейчас в провизорном центре, рассчитанном на 130 мест, лечение получают 128 человек. Многие нуждаются в кислороде.

«Мы ощущаем помощь со всех сторон. И со стороны волонтеров, простого населения, которые действительно всё бросили, свою работу и все силы направили на то, чтобы помочь простому народу. Решили помочь нам. Если бы не волонтеры, кто бы таскал эти баллоны тяжеленные? Это сколько нужно сил и здоровья для этого», - говорит заместитель главного врача областной клинической инфекционной больницы Майра Нургалиева.

В команде неравнодушных актюбинцев, которые помогают в разгрузке и погрузке баллонов, 30 человек. Помимо этого, волонтеры привозят домой нуждающимся кислородные концентраторы. Среди добровольцев - люди разных профессий, но главное, что их объединяет - это желание помогать.



