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    20:06, 10 Март 2021 | GMT +6

    Волонтеры помогают полицейским закрашивать рекламу наркотиков на стенах домов в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае вновь проходит акция с участием волонтёров, которые помогают полицейским устранять надписи с рекламой наркотиков на жилых домах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, совместно с волонтерами и представителями областного центра психического здоровья буквально за несколько часов закрасили 65 таких надписей и более 100 граффити.

    По словам старшего оперуполномоченного управления департамента полиции области, майора полиции Айгуль Ерадиловой, акция стала широкомасштабной, ее поддержали в городах и районах региона.

    «В областном центре это вторая по счету акция в текущем году. Благодаря жителям города ведется активная работа. Наши граждане неравнодушные к этой проблеме. Мы получаем большое количество сообщений о таких надписях»,- говорит майор полиции.

    Как отметила руководитель ОФ «Юные лидеры Костаная» Гульсум Бисембаева, проблему распространения наркотиков можно решить только сообща, объединив усилия. К чему и стремятся сами волонтеры, оказывая помощь полиции.



    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы Волонтёрство
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