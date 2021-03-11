Волонтеры помогают полицейским закрашивать рекламу наркотиков на стенах домов в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае вновь проходит акция с участием волонтёров, которые помогают полицейским устранять надписи с рекламой наркотиков на жилых домах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, совместно с волонтерами и представителями областного центра психического здоровья буквально за несколько часов закрасили 65 таких надписей и более 100 граффити.

По словам старшего оперуполномоченного управления департамента полиции области, майора полиции Айгуль Ерадиловой, акция стала широкомасштабной, ее поддержали в городах и районах региона.

«В областном центре это вторая по счету акция в текущем году. Благодаря жителям города ведется активная работа. Наши граждане неравнодушные к этой проблеме. Мы получаем большое количество сообщений о таких надписях»,- говорит майор полиции.

Как отметила руководитель ОФ «Юные лидеры Костаная» Гульсум Бисембаева, проблему распространения наркотиков можно решить только сообща, объединив усилия. К чему и стремятся сами волонтеры, оказывая помощь полиции.



