Волонтеры помогают пассажирам донести багаж на вокзале в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волонтеры фонда «Самрук-Қазына» помогают пассажирам донести их вещи до перрона на столичном вокзале «Нұрлы жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, с 1 июня 2020 года в Казахстане возобновлено железнодорожное сообщение. Однако на первоначальном этапе в здания вокзалов запрещен доступ провожающих пассажиров лиц.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, волонтерами было принято решение организовать своеобразное дежурство на столичном вокзале «Нұрлы Жол». Ежедневно порядка 20 человек из числа работников совместно с железнодорожниками и сотрудниками транспортной полиции помогают пассажирам с сумками.

«Не так давно вышло постановление, что сопровождающим лицам временно запрещен вход на территорию вокзалов, и мы решили помочь пассажирам – пенсионерам и женщинам с детьми донести их вещи до перрона или остановки, если они не уезжают, а приехали. Сегодня помощь получили более 40 человек. Многие с удивлением отнеслись к тому, что мы решили помочь им добровольно. Особенно удивились возрастные люди, по их словам, такие поступки в наше время можно увидеть редко», – рассказала одна из волонтеров, HR менеджер Центра социального взаимодействия и коммуникаций (ЦСВК) Айгуль Смаилова.

Отмечается, что с начала 2020 года Лига волонтеров Фонда провела 900 мероприятий, в том числе - акция по уборке снега для пенсионеров и социально уязвимых слоев населения, организация открытых тренировок для детей из малообеспеченных семей, обеспечение продуктовыми наборами ветеранов ВОВ, отраслей и социально уязвимых слоев населения, оказание помощь жителям Мактааральский района пострадавшим от наводнения.