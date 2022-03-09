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    17:40, 09 Март 2022 | GMT +6

    Волонтёры подарили 101 розу жительницам Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Волонтёры группы Nura Arnasy поздравили жительниц посёлка Нура Карагандинской области с 8 Марта и подарили им 101 розу. Инициатором акции стал 16-летний Абай Тиыштық, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Вот уже несколько месяцев школьник состоит в волонтёрской группе и участвует во всех мероприятиях добровольческого объединения.

    «Я учусь в 10-м классе школы имени Ыбырая Алтынсарина. Волонтёрством стал заниматься по примеру родителей. Они у меня всегда стараются кому-то помочь. Глядя на них, мне тоже хотелось приносить пользу и помогать окружающим. Так я вступил в группу Nura Arnasy. За несколько месяцев мы действительно проделали немало работы: очищали от снега дворы пожилых людей, раздавали продуктовые наборы, помогали нуждающимся. С Международным женским днём решили поздравить и порадовать жительниц нашего райцентра», – рассказывает Абай.

    Розы волонтёрам предоставила спонсор – местная жительница Рауза Жумабекова.

    «Мы хотели подарить нашим прекрасным дамам праздничное настроение и радость. Думаю, нам это удалось. Также мы посетили 10 домов, в которых живут бабушки. Подарили им торты и цветы, побеседовали. Они были очень рады нашему визиту. Искренне благодарили за внимание. Это и есть лучшая награда для нас», – отметил руководитель волонтёрской группы Nura Arnasy Талгат Шолтаев.


    Теги:
    Регионы Казахстана Карагандинская область Общество Волонтёрство
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