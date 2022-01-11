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Волонтеры опровергли рассылку о сборе денег на горячее питание в Алматы

11 Января 2022 16:45
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Волонтеры опровергли рассылку о сборе денег на горячее питание в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Telegram-канале «Алматы. Волонтеры питание» распространяют призывы о сборе денег для пострадавших в результате террористической атаки. Средства якобы необходимы для организации горячего питания для полицейских и врачей. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

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На странице общественного объединения «Я Алматинец» разместили сообщение о том, что организация не ведет никаких денежных сборов.

«Сообщения о сборе денежных средств от имени объединения «Я Алматинец» распространяют мошенники. Просим не доверять подобным рассылкам и не перечислять средства на указанные банковские карты», — ответили волонтеры на запрос Stopfake.kz.

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#Алматы   #ЧП-2022  
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