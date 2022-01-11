Волонтеры опровергли рассылку о сборе денег на горячее питание в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Telegram-канале «Алматы. Волонтеры питание» распространяют призывы о сборе денег для пострадавших в результате террористической атаки. Средства якобы необходимы для организации горячего питания для полицейских и врачей. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

На странице общественного объединения «Я Алматинец» разместили сообщение о том, что организация не ведет никаких денежных сборов.