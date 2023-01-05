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Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице

5 Января 2023, 23:44
Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Волонтеры КГУ «Астана жастары» очистили от снега дворы одиноко проживающих пенсионеров. Подобные акции в столице проводятся регулярно. В акции по уборке снега приняли участие около 20 волонтеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с выпадением большого количества снега и образованием снежных заносов КГУ «Астана жастары» акимата города Астаны и волонтеры столицы оказали помощь в уборке снега одиноким пожилым людям.

«Собираясь в такой теплой дружеской обстановке, мы обмениваемся друг с другом опытом, узнаем очень много хороших людей и посещаем много мест. Так формируется среда. И я чувствую себя полезной, когда получаю благодарность от совершенно незнакомых мне людей. Эти ощущения невозможно описать словами», - говорит волонтер Мерей Калел.

Пенсионеры поблагодарили студентов.

«Спасибо детям, которые очень помогли мне. Потому что мне правда трудно чистить двор от снега. Благодарю волонтеров и желаю им крепкого здоровья», - сказала пенсионерка Роза Садвакасова.

По словам волонтеров, благотворительная акция продлится до конца зимы.


Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
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