Волонтеры очистили горы вдоль трассы от надписей вандалов и мусора в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Марафон добрых дел» в Алматинской области прошла акция по очистке гор вдоль трассы от надписей вандалов и мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники общенационального проекта «Марафон добрых дел» провели масштабную экоакцию по очистке от надписей и мусора. Организатором проекта выступил общественный фонд «JanaDunie» при поддержке нацкомпании KazakhTourism, отдела внутренней политики города Капшагая, управления туризма Алматинской области и МИОР РК.

В акции приняли участие порядка тридцати человек - активисты, волонтёры молодежного ресурсного центра города Капшагая и фонда JanaDunie, а также казахстанские звезды TikTok. Несмотря на сильную жару, им удалось провести большую работу: смыть десятки надписей со скал, собрать 6 мешков мусора.

«Почему мы выбрали Капшагай? Потому что рядом с нами в курортной зоне Алматинской области тоже находятся портящие вид надписи. Если люди хотят развивать туризм в наших краях, то они должны начинать с создания комфортных условий для пребывания туристов. Сегодняшняя локация напоминает Португалию. Здесь стоит маяк на берегу. Это Капшагайская водохранилище, которое является любимым местом алматинцев.

Это была очень сложная локация. Было невозможно убрать все загрязнения подчистую, потому что краска плохо поддавалась очистке. Мы смогли смыть только сами надписи. Необходимо и дальше возвращать вид первозданной красоты нашей природы! Почему? Потому что только так люди смогут понять, в каком прекрасном месте мы живем и, наконец, оценить то, что у нас есть», - поделилась впечатлениями представитель общественного фонда «JanaDunie» Багдат Акбиева.

Помимо уборки, в ходе экоакции был организован настоящий арт-перфоманс, призванный привлечь внимание общественности к защите окружающей среды. Под лозунгом «Природа тоже может ответить» участники разрисовали себе лица и руки надписями, которые обычно оставляют туристы на месте природных достопримечательностей. В креативной съемке приняли участие волонтеры, активисты и казахстанские тик-токеры из Yolohouse.

«Идея перфоманса потрясающая. И если хоть один человек, который увидит это и перестанет оставлять после себя подобные надписи, то можно сказать, что это успех. На самом деле мне вообще не верится, что до сих пор есть люди, которые пишут такие глупые надписи. Уверен, наше поколение покажет, как правильно надо отдыхать на природе!», - отметил один из волонтеров.

Ранее подобные акции уже проходили в национальном парке «Бурабай», Каркаралинском государственном национальном природном парке и Иле-Алатауском национальном парке.

«Мы планируем масштабировать эту акцию и провести ее в каждом регионе страны в рамках летнего Дня добра, который состоится 24 июля. Также, как и в этот раз, совместно с благотворительным фондом JanaDunie мы проведем акции в каждом регионе по очистке скал и водоемов «Өз елімде із қалдырмай Sayahattime». Экология – одна из самых сложных проблем в мире сегодня. Мы призываем всех казахстанцев принять участие в Дне добра и позаботиться об окружающей среде», - рассказала председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас.

Напоминаем, общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-ЖомартаТокаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. Проект реализуется при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Министерства информации и общественного развития РК. С начала года участниками марафона стали свыше 2,5 млн граждан, а адресную помощь получили порядка 167 тысяч граждан.

Присоединиться к марафону может любой желающий, поделившись своими добрыми делами в социальных сетях под официальными хештегами #ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ #МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ.