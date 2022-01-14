Волонтёры обеспечили продуктами 10 карагандинских семей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фронт-офис волонтёров Карагандинской области совместно с почётным президентом Федерации самбо Данияром Калимбетовым организовал благотворительную акцию по раздаче продуктов питания нуждающимся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фронт-офис волонтёров Карагандинской области совместно с почётным президентом Федерации самбо Данияром Калимбетовым организовал благотворительную акцию по раздаче продуктов питания нуждающимся.

«Продукты получили 10 семей в Караганде. Это многодетные, матери-одиночки, инвалиды 1-й группы, а также пенсионеры. Продуктовый набор состоял из двух небольших сеток картошки, лука, 5 литров масла, 4 кг гречки, 4 кг сахара, пачки муки, 10 кг рожек, 10 кг лапши тонкой, 5 кг риса, пачки чая. И так на каждую семью. На этом акция не заканчивается», — рассказывает руководитель фронт-офиса волонтёров области Мадина Турсынбекова.

Теперь в планах волонтёров помочь ветеранам ВОВ и труженикам тыла.

«Я уже позвонила в Совет ветеранов Карагандинской области, чтобы нам предоставили список тех людей, кто действительно нуждается в нашей помощи. Мы также помогаем пожилым с чисткой снега во дворах, убираем в домах и квартирах пенсионеров и инвалидов, доставляем лекарства, продукты и др. Мой номер — +7-778-673-35-35 — указан в контакт-центре Senim109. Нуждающиеся могут позвонить», — сказала Мадина Турсынбекова.



