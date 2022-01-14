+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Волонтёры обеспечили продуктами 10 карагандинских семей

14 Января 2022 17:51
Поделиться:
Волонтёры обеспечили продуктами 10 карагандинских семей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фронт-офис волонтёров Карагандинской области совместно с почётным президентом Федерации самбо Данияром Калимбетовым организовал благотворительную акцию по раздаче продуктов питания нуждающимся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Два млрд тенге направят бизнесмены для помощи пострадавшим при беспорядках
Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний Профессор карагандинского университета удостоился премии «Лучший научный работник – 2021» Координационный центр волонтеров: Как не попасть на уловки мошенников в период ЧП

Фронт-офис волонтёров Карагандинской области совместно с почётным президентом Федерации самбо Данияром Калимбетовым организовал благотворительную акцию по раздаче продуктов питания нуждающимся.

«Продукты получили 10 семей в Караганде. Это многодетные, матери-одиночки, инвалиды 1-й группы, а также пенсионеры. Продуктовый набор состоял из двух небольших сеток картошки, лука, 5 литров масла, 4 кг гречки, 4 кг сахара, пачки муки, 10 кг рожек, 10 кг лапши тонкой, 5 кг риса, пачки чая. И так на каждую семью. На этом акция не заканчивается», — рассказывает руководитель фронт-офиса волонтёров области Мадина Турсынбекова.

Теперь в планах волонтёров помочь ветеранам ВОВ и труженикам тыла.

«Я уже позвонила в Совет ветеранов Карагандинской области, чтобы нам предоставили список тех людей, кто действительно нуждается в нашей помощи. Мы также помогаем пожилым с чисткой снега во дворах, убираем в домах и квартирах пенсионеров и инвалидов, доставляем лекарства, продукты и др. Мой номер — +7-778-673-35-35 — указан в контакт-центре Senim109. Нуждающиеся могут позвонить», — сказала Мадина Турсынбекова.



Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Благотворительность   #Волонтёрство   #Караганда  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Два млрд тенге направят бизнесмены для помощи пострадавшим при беспорядках
Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний
Профессор карагандинского университета удостоился премии «Лучший научный работник – 2021»
Координационный центр волонтеров: Как не попасть на уловки мошенников в период ЧП
Популярное
1 КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
2 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
3 В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
4 Таксист помог вычислить мародера в Алматы
5 В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
6 Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
Читайте также
В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
Два млрд тенге направят бизнесмены для помощи пострадавшим при беспорядках
КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив