Волонтеры напоили астанчан горячим чаем
28 Ноября 2022, 21:45
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня волонтеры городского штаба угостили жителей столицы и сотрудников «Астана тазалық» горячим чаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Несмотря на холод столичные волонтеры вышли на бесплатную раздачу чая на улицах и остановках города, чтобы согреть граждан в эти морозные дни.
Раздача чая прошла в местах наибольшего скопления людей.
«Также акцию поддержал известный спортсмен, основатель движения street workout Айтым Жакупов», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.
Кадр из видео t.me/s/astana_newss
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