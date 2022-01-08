Волонтеры Казахстана готовы оказать помощь в ликвидации последствий массовых беспорядков
С этой целью объявлен сбор данных и совместных усилий.
Центр поддержки гражданских инициатив собирает данные волонтеров, готовых помочь в восстановлении разрушенных сооружений.
«Мы ждем стабилизации ситуации и завершения контртеррористической операции. Центр поддержки гражданских инициатив призывает объединиться бизнес-сообщество, волонтеров и всех неравнодушных граждан. На базе нашего Центра будет аккумулирована вся информация. Мы готовы к координации гуманитарной, медицинской и психологической помощи.
После завершения антитеррористической операции, мы должны быть заранее готовыми к оказанию помощи населению!», - сообщила председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас.
Вы можете скинуть свои данные (контакт, регион, и чем вы можете помочь) на номер ЦПГИ - 8 771 348 83 84. Сейчас работает телеграмм-чат @eriktiler_kaz, где можно получить актуальную информацию.