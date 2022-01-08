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    10:06, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Волонтеры Казахстана готовы оказать помощь в ликвидации последствий массовых беспорядков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультационная, информационная и организационная помощь будет проводиться на базе Центра поддержки гражданских инициатив. Об этом передает МИА «Казинформ».

    С этой целью объявлен сбор данных и совместных усилий.

    Центр поддержки гражданских инициатив собирает данные волонтеров, готовых помочь в восстановлении разрушенных сооружений.

    «Мы ждем стабилизации ситуации и завершения контртеррористической операции. Центр поддержки гражданских инициатив призывает объединиться бизнес-сообщество, волонтеров и всех неравнодушных граждан. На базе нашего Центра будет аккумулирована вся информация. Мы готовы к координации гуманитарной, медицинской и психологической помощи.

    После завершения антитеррористической операции, мы должны быть заранее готовыми к оказанию помощи населению!», - сообщила председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас.

    Вы можете скинуть свои данные (контакт, регион, и чем вы можете помочь) на номер ЦПГИ - 8 771 348 83 84. Сейчас работает телеграмм-чат @eriktiler_kaz, где можно получить актуальную информацию.


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    Происшествия, ЧС Общество ЧП-2022 Волонтёрство
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