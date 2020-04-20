НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Jas Otan обеспечат еще 10 тысяч семей продовольственными корзинами. Об этом сегодня заявил Руководитель молодежного крыла Елнур Бейсенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу молодёжного крыла партии «Nur Otan».

«Как вы знаете по поручению Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаева мы запускаем вторую волну акции «Біз біргеміз». В рамках данной акции мы снабдим более 10 000 семей, социально уязвимых категорий населения, продуктами первой необходимости. Данная акция продлится до середины мая»,- пояснил Елнур Бейсенбаев.

В каждой коробке более 30 кг продовольственной помощи. В нее входят продукты первой необходимости: крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, чай и др. Также, с продуктами питания до адресатов будут доставлены и защитные маски. На каждую семью 50 штук.

Доставка корзин со всем необходимым - двойной сюрприз для тех, кто коротает время дома, соблюдая режим ЧП. Любой променад, даже прогулка в соседний магазин, чреваты последствиями. Поэтому организаторы акции доставляют корзины домой и бесконтактно Упаковкой и сортировкой продуктов занимаются также волонтеры по 10 часов в день.

Елнур Бейсенбаев также сообщил что, на прошлой неделе фондом «Birgemiz» было закуплено 5 млн защитных масок, для жителей 3-х крупных городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. На сегодняшний день было роздано более 2 млн масок для 40 000 семей.

Отметим, что в общей сложности участие принимают более 3000 волонтеров. «Пользуясь случаем, мы выражаем особую благодарность нашим волонтерам, которые рискуя своим здоровьем, помогают нам в этом не легком деле», -подчеркнул руководитель «Jas Otan»

С 19 марта более 3000 волонтеров Jas Otan оказали помощь в обеспечении более 56 тысяч семей товарами первой необходимости. Также на ежедневной основе в городах Нур-Султан и Алматы волонтеры обеспечивают более 1200 одиноких пенсионеров горячими обедами.

Созданный по поручению Первого Президента РК- Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаева фонд «Birgemiz» на сегодняшний день оказал финансовую помощь 152 000 малообеспеченным семьям по 50 000 тенге.

Фонд также оказал денежную поддержку более 2000 докторам городов Нур-Султан и Алматы в размере 50 000 тенге каждому.