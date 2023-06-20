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Волонтеры из 34 стран мира встретились на международном форуме в Астане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Июня 2023, 10:52
Волонтеры из 34 стран мира встретились на международном форуме в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал Международный форум волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров, помимо волонтеров на форум прибыли около 50 иностранных спикеров.

«В форуме, который продлится сегодня и завтра, примет участие более 140 волонтеров из 34 стран. Кроме того, приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. В общей сложности, в мероприятии участвуют более 400 участников. Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил этот год годом волонтеров. Поэтому, уже прошел Центральноазиатский форум волонтеров. Сегодня проходит Международный форум волонтеров», - сказал Данияр Кадыров в интервью журналистам.

По словам вице-министра, на форуме будут обсуждаться актуальные вопросы волонтерского движения на международном уровне.

«Главная цель – установление тесных связей с другими странами в направлении волонтерского движения, обмен информацией и опытом, совместное решение проблем, стоящих перед волонтерами на международном уровне», - сказал Данияр Кадыров.


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