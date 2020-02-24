Волонтеры и полицейские убирают снег во дворах одиноких пенсионеров в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в выходные дни полицейские вместе со студентами-волонтерами убрали снег с крыш домов и дворов одиноких пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в этот раз в миссии участвовали 20 сотрудников управления полиции Петропавловска. Отряд волонтеров возглавил пенсионер органов внутренних дел, подполковник полиции в отставке Петр Аксенов.
Накануне сотрудники центра кинологической службы помогли убрать снег у дома еще одной бабушки, проживающей по улице Московской. Туда кинологи приходят не первый год, вот и на этот раз убрали снег не только со двора, но и с кровли.
«Все пенсионеры горячо благодарили полицейских, предлагая горячий чай. Но многие полицейские спешили на инструктаж второй смены», - рассказали в пресс-службе.
Заместитель начальника управления полиции Сагындык Темиреев сказал, что на этом помощь пенсионерам в уборке снега не закончится.
Полицейские не первый раз очищают от снега дворы пожилых людей. В этом году такая помощь особенно необходима. Осадков в регионе выпало больше нормы. К такому эковолонтерству призвал госслужащих и аким области Кумар Аксакалов.
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