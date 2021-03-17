Волонтеры бесплатно раздали маски малоимущим и многодетным семьям в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Волонтеры провели акцию по раздаче медицинских масок малоимущим и многодетным семьям Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Через данную акцию волонтеры еще раз напомнили жителям города Алматы о важности безопасности и соблюдения санитарных норм.
«Так как город перешел в «красную зону», важно помнить, что здоровье - наша главная ценность, и беречь ее - задача первостепенной важности. Сегодня ребята, при поддержке партии Nur Otan бесплатно раздавали медицинские маски малоимущим и многодетным семьям. Также их раздавали при входах в больницы, прохожим на Арбате, где очень большое скопление людей», - рассказал, председатель Алматинского филиала ОФ «Лига волонтеров Казахстана» Нуржан Жасузаков.
В целом, по акции волонтерами было роздано более 2000 масок.
Данная акция была организована в целях предотвращения заражений коронавирусом среди населения города. Напомним, 10 марта Алматы перешел в «красную зону». В мегаполисе усилен режим карантина.
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