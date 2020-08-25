Волонтеры «Астана Жастары» оказывают помощь 150 одиноким пенсионерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня добровольцы помогают людям преклонного возраста заполнить заявку на получение социальной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Под постоянным патронажем у волонтеров молодежного ресурсного центра «Астана Жастары» находится 150 пенсионеров. Однако во время карантина количество людей преклонного возраста, которым нужна была помощь, увеличилось.

«В период ЧП наши волонтеры оказывали помощь практически всем пенсионерам, ветеранам ВОВ, ветеранам тыла. Им развозили продовольственные корзины, бесплатно раздавали медицинские маски. Очень много людей преклонного возраста не могут выйти из дома, чтобы купить лекарства. В поиске и покупке медикаментов им оказывали помощь. При выдаче пенсий в 53 точках города наши волонтеры занимались регулировкой очередей, раздачей бесплатных медицинских масок и платочков. Потому что пенсионеры, в большинстве своем, получают пенсию по старинке – на руки, а не на карту», – рассказал руководитель КГУ «Астана Жастары» Чингиз Тлеулин.

Списки пенсионеров для оказания помощи «Астана Жастары» предоставляют в советах ветеранов или в районных отделах социальной защиты при акиматах. Сегодня волонтеры помогают людям преклонного возраста заполнить заявку на получение социальной помощи.

«Многие пенсионеры в силу своих физических возможностей не могут заполнить заявления. Сегодня начали с района Байконыр – здесь много пенсионеров, которые нуждаются в помощи. Наши волонтеры приходят адресно, согласно списку, который предоставила организация по работе с ветеранами, и заполняют вместе с пенсионерами заявления. После чего их передают организациям, которые уже отрабатывают с управлением занятости», – сообщил Чингиз Тлеулин.

Он напомнил, что волонтерское направление в МРЦ «Астана Жастары» открыли в 2014 году. В настоящий момент в базе зарегистрировано две тысячи добровольцев, которые проходят специальную подготовку в школе волонтеров.







