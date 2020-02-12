Волонтерство в столице: школьница помогает детскому журналу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученица одной из столичных школ Ангелина Решетникова в свои 15 лет уже попробовала себя в разных сферах волонтерской деятельности. О своем опыте юный волонтер рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».
«Я занимаюсь волонтерством сравнительно недавно. Первым азам волонтерства я обучилась во время чемпионата мира по парапауэрлитингу, который проходил в нашей столице. После этого меня «затянуло» в волонтерскую деятельность», - рассказала Ангелина после запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz в Нур-Султане.
К слову, нынешняя ее деятельность на волонтерских началах может в будущем стать настоящей профессией.
«В основном я занимаюсь сферой сопровождения СМИ, потому что эта сфера мне наиболее знакома. Я тоже юный корреспондент и пишу статьи для детского издания – это журнал «Айбала», - отметила девушка.
Также она поделилась мнением по поводу того, какие качества необходимы волонтерам в частности и современным молодым людям в целом.
«Нужно быть открытым, больше читать и развиваться, а также изучать иностранные языки. В этом случае вы будете более востребованы, потому что сейчас этого требует время», - заявила школьница.
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