Волонтерство в столице: школьница помогает детскому журналу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученица одной из столичных школ Ангелина Решетникова в свои 15 лет уже попробовала себя в разных сферах волонтерской деятельности. О своем опыте юный волонтер рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

«Я занимаюсь волонтерством сравнительно недавно. Первым азам волонтерства я обучилась во время чемпионата мира по парапауэрлитингу, который проходил в нашей столице. После этого меня «затянуло» в волонтерскую деятельность», - рассказала Ангелина после запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz в Нур-Султане.

К слову, нынешняя ее деятельность на волонтерских началах может в будущем стать настоящей профессией.

«В основном я занимаюсь сферой сопровождения СМИ, потому что эта сфера мне наиболее знакома. Я тоже юный корреспондент и пишу статьи для детского издания – это журнал «Айбала», - отметила девушка.

Также она поделилась мнением по поводу того, какие качества необходимы волонтерам в частности и современным молодым людям в целом.

«Нужно быть открытым, больше читать и развиваться, а также изучать иностранные языки. В этом случае вы будете более востребованы, потому что сейчас этого требует время», - заявила школьница.