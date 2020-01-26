Волонтерское движение в Актобе набирает обороты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Волонтерское движение в Актобе набирает обороты. В составе 35 волонтерских групп насчитывается 1500 волонтеров. Об этом рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политике Мейрамбек Махамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Указом Президента 2020 год объявлен Годом волонтера. В текущем году будут реализованы общенациональные проекты по 7 направлениям на основе концепции «Birgemiz»: «Білім», «Сабақтастық», «Саулық», «Таза Қазақстан», «Асыл Мұра», «Қамқор», «Үміт». На основе концепции «Birgemiz» акимата области разработан региональный план работы, в который вошли мероприятия и проекты, направленные на развитие волонтерского движения, широкую пропаганду среди молодежи. Волонтерское движение среди молодежи в регионе набирает обороты. В составе более чем 35 волонтерских групп насчитывается 1500 волонтеров, в том числе 17 - в Актобе, 18 - в районах области», - рассказал М.Маханов.

Волонтеры принимают активное участие во всех мероприятиях и социальных проектах, организованных в области.

Волонтерская группы «Ақтөбе қайырымды жандар», «Д.А.Р.» и «Жүректен жүрекке» оказывают поддержку людям с ограниченными возможностями, материальную, духовную и общественную помощь одиноким престарелым, нуждающимся детям и сиротам, группы «Медико-волонтеры» и общества «Красного Полумесяца» работают по направлениям «Репродуктивное здоровье», «Первая медицинская помощь». Волонтёры «Актобе-Дыши», «Таза Өзен» работают в экологическом направлении, а группа «Зелло-Поиск» сотрудничает с органами по чрезвычайным ситуациям и правоохранительными органами по поиску пропавших людей.