Волонтёрское движение развили в павлодарской школе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре школьники с учителями развили активное волонтёрское движение. Ученики школы № 24 и их наставники устроили благотворительную акцию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель - развитие волонтёрского движения в школе, формирование активной гражданской позиции, лидерских, нравственно-этических патриотических качеств», - сообщили в отделе образования Павлодарской области.

По данным гороно, благотворительная акция «Доброе дело без награды не остается» прошла в школе № 24 Павлодара. В ней приняли участие 50 учащихся, педагогов, представители ОО «Клуб добряков» и ОФ «Сердца Павлодара». В ходе этого проекта состоялось торжественное награждение волонтёрских отрядов, детям были вручены благодарственные письма школы.

«В школе - 28 волонтёрских клубов по 15 учащихся в каждом клубе с общим количеством 420 учащихся 4 - 10 классов. В этом году клубы работают в дистанционном режиме через платформу ZOOM, - отметили в отделе образования города. - Клубы работают по экологическому, патриотическому, спортивному, языковому, декоративному, эстетическому направлениям».

Волонтёрским отрядом «Крышки спасают жизнь» руководит Фания Меньщикова, социальный педагог, волонтёр. В течение учебного года учащиеся школы собрали более 600 килограммов крышек на сумму 72 720 тенге, 200 килограммов макулатуры на сумму 6000 тенге. На мероприятие пригласили семью Амангельдиновых, которая активнее всех участвует в акции по сбору крышек.

«Алуа и Амирхан Амангельдиновы сдали 53 килограмма крышек, - рассказали о них в ведомстве. - Учащимися пришкольного лагеря «Академия добрых дел» в течение первого сезона было собрано 19 килограммов крышек, 23 килограмма макулатуры. На мероприятии они были переданы представителям ОО «Клуб добряков», ОФ «Сердца Павлодара».

Все вырученные средства школьники передали в помощь на лечение четырёхлетней Марат Айши, которой необходима срочная операция. Собранные с макулатуры средства пошли в центр реабилитации раненных бездомных животных, отметили организаторы.

Учитель физической культуры Ардак Хаербаев руководит клубом «Football». Его воспитанники принимают активное участие в городских и областных соревнованиях по футболу. Накануне команда заняла первое место в городском отборочном туре по футболу и по путёвке приняла участие в чемпионате Казахстана в городе Алматы.

А руководитель клуба «Muay Thai» Азамат Абишев непрерывно ведёт свою работу с детьми по подготовке к соревнованиям. В мае в чемпионате Федерации Казахстана по муайтай и Комитета по делам спорта и физкультуры Минкультуры и спорта РК в Алматы воспитанник клуба Еркебулан Кудайберген занял третье место, Наиля Фатхутдинова - первое среди девочек восьми-девяти лет. В городском онлайн-турнире «Бес асык» Азияна Канат, учащаяся седьмого класса заняла второе место, а Сания Мухамеджанова, учащаяся пятого класса, награждена благодарственным письмом.

Кроме того, отрядом клуба «Тимур и его команда» руководит Тимур Онянов, заместитель директора по воспитательной работе. Тимуровцы принимают участие в различных акциях по экологии, в оказании помощи ветеранам. В рамках акции «Таза табигат» ранее команда посадила 20 саженцев на пришкольном участке.