Волонтёрское движение активно развивается в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О перспективах развития волонтёрства в Карагандинской области шла речь на втором заседании неформальной проектной группы (ID-group). Онлайн-сессия, организованная совместно с республиканским фронт-офисом BIRGEMIZ, была посвящена теме «Тренды и новые направления волонтёрства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Биржана Алимжанова, основная идея проектной группы состоит в отсутствии ограничений по вступлению в неё волонтёров.

Первым проектом в этом направлении стало открытие телеграм-бота: JASPROKRG_Bot. Теперь любой карагандинец может с помощью него зарегистрировать свою волонтёрскую группу, получить информацию или вступить в ряды добровольцев.

На сессии координатор программы добровольцев ООН в Казахстане Никита Шабаев и исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтёрская сеть» Татьяна Миронюк рассказали о новых трендах и направлениях. В частности, в этом году в отдельный компонент выделяется зооволонтёрство. Особое внимание обратят также на пожилых людей. В период пандемии они нуждаются в особенной заботе.

Гостем встречи стал председатель Союза добровольческих организаций Азербайджана Турал Гумбатов. Он рассказал участникам конференции о перспективах сотрудничества волонтёрских инициатив стран Центральной Азии, Азербайджана и Турции.

О новых молодёжных волонтёрских инициативах и республиканских проектах проинформировала координатор программы добровольцев ЮНИСЕФ в Казахстане Куралай Жаркымбаева.

Вторая часть встречи была посвящена проекту «Социальный студенческий кредит». Актуальную информацию на эту тему представил заместитель директора департамента АО «Финансовый центр» МОН РК Ақжол Құрмансейіт.

Хочется отметить, что неформальная проектная группа была создана совсем недавно - в марте этого года. Но уже сейчас понятно, что в её планы входит объединение и дальнейшее плодотворное сотрудничество всех волонтёрских организаций региона.