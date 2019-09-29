Волонтерский центр появился при департаменте полиции в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Волонтерский центр появился при департаменте полиции Акмолинской области. Соответствующий меморандум подписали лидеры волонтерских движений региона и глава полицейского ведомства генерал-майор Берик Билялов, предает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Теперь наряду с полицейскими поддерживать правопорядок и работать с населением будут волонтеры.

Грядущий год в Казахстане пройдет под эгидой Года волонтера, инициативу посвятить следующий год добровольческому движению поддержал Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Как отметил глава полицейского ведомства Берик Билялов, приветствуя лидеров и членов волонтерских организаций Кокшетау, объявление Года волонтера даст новый виток развитию волонтерского движения в стране, позволит привлечь в ряды активных и неравнодушных жителей региона еще большее число акмолинцев.

«Это была не первая встреча полицейских и волонтеров. Буквально несколькими днями ранее по поручению министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева в ведомстве прошла расширенная рабочая встреча, в которой приняли участие представители высших учебных заведений области, координаторы и волонтеры группы «Lider.KZ», «Доброе сердце Кокшетау», волонтерского движения «Феникс», студенты колледжей и ученики старших классов школ города Кокшетау.

На встрече полицейские отметили тот вклад, который сегодня вносят волонтеры в поддержание общественного порядка, поиск без вести пропавших людей, проводимые мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде. Отдельно отмечена деятельность волонтеров при чрезвычайных ситуациях, а также благоустройстве областного центра», - отметили в ведомстве.

В рамках совещания также прозвучали инициативы полицейских о проведении совместной работы с молодежью в части трудоустройства в полицию и поступления в высшие учебные заведения МВД РК. Не единожды в ходе обсуждения прозвучало и предложение о том, что любой молодой человек, входящий в состав волонтерских объединений, в будущем может связать свою жизнь со службой в правоохранительном ведомстве.

«В беседе с волонтерами полицейские рассказали об общественных формированиях, куда входят граждане с активной жизненной позицией. На сегодняшний день таких формирований более 240. Движение общественных помощников полиции в регионе набирает обороты и объединяет уже более тысячи человек. Это люди, чья активная гражданская позиция позволяет совместными усилиями обеспечивать правопорядок в регионе. В этом году за помощь полиции более 100 акмолинцев поощрены денежными премиями на общую сумму свыше 2,5 млн тенге», - отметили в ведомстве.

Кульминацией всех проводимых встреч стала церемония подписания меморандума, в ходе которой прозвучало множество инициатив как со стороны полиции, так и со стороны волонтерских движений. Это и создание специального приюта для лиц без определенного места жительства, открытие в Кокшетау кризисного центра для жертв бытового насилия, оказание помощи волонтерам при проведении поисковых мероприятий.

Напомним , 27 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера».



