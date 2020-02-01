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Волонтерский центр открыли в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Год волонтера в Кокшетау открылся волонтерский центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Центр объединит всех волонтеров города Кокшетау, в том числе и представителей волонтерских движений «Феникс» и «Лидер КЗ».
Между отделом культуры и развития языков областного центра и Высшим многопрофильным колледжем гражданской защиты, а также Высшим Кокшетауским колледжем «Арна» уже заключен меморандум о взаимном сотрудничестве.
По словам организаторов, деятельность волонтеров отдела культуры будет направлена на участие в сохранении историко-культурного наследия, в организации региональных, межрегиональных, республиканских культурно-массовых мероприятий.
Текущий год насыщен юбилейными датами, в рамках которых планируется множество мероприятий, в том числе и проведение Межрегионального Форума сотрудничества Казахстана и России с участием более полутора тысяч делегатов.
18-летняя студентка 4 курса Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Валерия Гарбуз признается, что уже не представляет свою жизнь без волонтерства.
«Началось все с того, что я в колледже вступила в группу волонтеров, которая помогала пожилым. Мы чистили снег, убирались в домах. В 2019 году собирали от колледжа средства и покупали продукты для одной пенсионерки. Также чистили ей снег, убирали дома, и еще успевали послушать ее истории», - поделилась с Казинформом Валерия, добавив, что сейчас уже сама взяла опеку над живущей рядом 93-летней бабушкой.
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