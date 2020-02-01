+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -8 °С
USD 379.02 EUR 417.98
RUB 5.99 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Волонтерский центр открыли в Кокшетау

1 Февраля 2020 03:03
Поделиться:
Волонтерский центр открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Год волонтера в Кокшетау открылся волонтерский центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Первую оплату за свой труд получили студенты-волонтёры в Карагандинской области
200 жамбылских студентов-волонтеров провели акцию «Саулык» Акция «Выздоравливай с книгой» прошла в Актобе Глава государства поддержал челлендж #БізБіргеміз по уборке снега

Центр объединит всех волонтеров города Кокшетау, в том числе и представителей волонтерских движений «Феникс» и «Лидер КЗ».

Между отделом культуры и развития языков областного центра и Высшим многопрофильным колледжем гражданской защиты, а также Высшим Кокшетауским колледжем «Арна» уже заключен меморандум о взаимном сотрудничестве.

По словам организаторов, деятельность волонтеров отдела культуры будет направлена на участие в сохранении историко-культурного наследия, в организации региональных, межрегиональных, республиканских культурно-массовых мероприятий.

Текущий год насыщен юбилейными датами, в рамках которых планируется множество мероприятий, в том числе и проведение Межрегионального Форума сотрудничества Казахстана и России с участием более полутора тысяч делегатов.

18-летняя студентка 4 курса Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Валерия Гарбуз признается, что уже не представляет свою жизнь без волонтерства.

«Началось все с того, что я в колледже вступила в группу волонтеров, которая помогала пожилым. Мы чистили снег, убирались в домах. В 2019 году собирали от колледжа средства и покупали продукты для одной пенсионерки. Также чистили ей снег, убирали дома, и еще успевали послушать ее истории», - поделилась с Казинформом Валерия, добавив, что сейчас уже сама взяла опеку над живущей рядом 93-летней бабушкой.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, волонтёрство,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив