+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Волонтерские движения поблагодарили полицейские Алматы

31 Декабря 2021 15:49
Поделиться:
Волонтерские движения поблагодарили полицейские Алматы

АЛМАТЫ, КАЗИНФОРМ – Волонтерские движения поблагодарили полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Замерзающего в дороге путника довезли в соседнее село туркестанские полицейские
42 автомашины приобретено в 2021 году для столичного департамента полиции Застрявшим в буран пассажирам микроавтобуса помогли костанайские полицейские О мерах безопасности при обращении с пиротехникой напомнили детям в Павлодарской области

Яркие представители общественности, оказывающие посильное содействие полиции, были поощрены. Церемония награждения прошла на базе ДП Алматы.

По данным борцов с наркопреступностью, в этом году совместно с волонтерами закрашено 4 878 наркограффити.

Совместно с волонтерами Государственного фонда развития молодежной политики города проводятся профилактические мероприятия, осуществляется тиражирование буклетов, многоразовых масок с логотипом «Нет наркотикам!».

«Одним из основных направлений детальности Государственного фонда развития молодежной политики является профилактическая работа среди молодежи. В течение года организовано и проведено более 50 акций и рейдов по противодействию наркопреступности, информационных и разъяснительных работ среди населения. Сегодня сотрудники и активисты молодежных ресурсных центров и Государственного фонда развития молодежной политики получили благодарственные письма. Выражаем огромную благодарность за поддержку и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – резюмировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Абдуали Нашарбеков.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Волонтёрство  
Поделиться:
Новости по теме
Замерзающего в дороге путника довезли в соседнее село туркестанские полицейские
42 автомашины приобретено в 2021 году для столичного департамента полиции
Застрявшим в буран пассажирам микроавтобуса помогли костанайские полицейские
О мерах безопасности при обращении с пиротехникой напомнили детям в Павлодарской области
Популярное
1 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
2 Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
3 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
4 В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря
5 Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года
6 В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Читайте также
Ученый призвал алматинцев обновить защиту и ревакцинироваться
Коммунальные службы Алматы будут работать в усиленном режиме во время праздников
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря
Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив