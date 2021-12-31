Волонтерские движения поблагодарили полицейские Алматы

АЛМАТЫ, КАЗИНФОРМ – Волонтерские движения поблагодарили полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Яркие представители общественности, оказывающие посильное содействие полиции, были поощрены. Церемония награждения прошла на базе ДП Алматы.

По данным борцов с наркопреступностью, в этом году совместно с волонтерами закрашено 4 878 наркограффити.

Совместно с волонтерами Государственного фонда развития молодежной политики города проводятся профилактические мероприятия, осуществляется тиражирование буклетов, многоразовых масок с логотипом «Нет наркотикам!».

«Одним из основных направлений детальности Государственного фонда развития молодежной политики является профилактическая работа среди молодежи. В течение года организовано и проведено более 50 акций и рейдов по противодействию наркопреступности, информационных и разъяснительных работ среди населения. Сегодня сотрудники и активисты молодежных ресурсных центров и Государственного фонда развития молодежной политики получили благодарственные письма. Выражаем огромную благодарность за поддержку и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – резюмировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Абдуали Нашарбеков.