Волонтеров ЗКО наградили благодарственными письмами от Елбасы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan», аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев вручил волонтерам благодарственные письма от имени Елбасы Нурсултана Назарбаева, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Западно-Казахстанская область одна из первых начала благотворительную республиканскую акцию #Bizbirgemiz, инициированную председателем партии, Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Партия «Nur Otan» организовала адресную поддержку наиболее нуждающимся семьям. Волонтеры Молодежного Крыла «Jas Otan» и работники филиалов партии обеспечили бесконтактную адресную раздачу продуктовых наборов, антисептических средств и медицинских масок.

В области оказана материальная помощь 7 категориям наиболее нуждающихся граждан: малообеспеченным многодетным семьям, инвалидам, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, детям-сиротам, участникам Великой Отечественной войны и инвалидам, приравненным к ним, труженикам тыла. Всего по Западно-Казахстанской области с 19 марта по настоящее время оказана помощь 25 тысячам семей на общую сумму более 1,2 млрл тенге. Только по линии инициированного Нурсултаном Назарбаевым фонда «Birgemiz» при поддержке меценатов более 470 тысяч семей получили единовременную выплату по 50 тысяч тенге.

«Проявив свой патриотизм, гражданственность и неравнодушие, волонтеры показали пример для всей казахстанской молодежи. «Jas Otan» мобилизовал более пяти тысяч волонтеров по всей стране. Молодые люди работали без выходных, адресно доставляли помощь нуждающимся в период чрезвычайного положения в стране. Огромная вам благодарность за готовность помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Желаем вам успехов во всех начинаниях!» – поблагодарил волонтеров глава региона и вручил им благодарственные письма за бескорыстный труд от имени Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Также совместно с Фондом Первого Президента организована адресная поддержка наиболее нуждающимся семьям. По области при поддержке более 600 меценатов продуктовые корзины получили свыше 7 тысяч жителей из категории социально-уязвимых слоев населения. Фонд «Birgemiz» развернул активную деятельность и во время наводнения в Мактараальском районе Туркестанской области. С помощью членов партии нашим соотечественникам, пострадавшим от наводнения, было отправлено 30 тонн гуманитарной помощи. И здесь также особую роль сыграли волонтеры области.

«2020 год объявлен Президентом страны Годом волонтера. Наше молодежное крыло партии в период ЧП в стране активно организовало молодежь и ежедневно работало с населением. Мы продумали и реализовали транспортную логистику для раздачи продуктов более 7 тысячам семей по области. Совместно с нами работали не только партийцы, но и вся активная молодежь, которые проделали огромную работу, и сегодня также продолжают заниматься волонтерской деятельностью на местах, не ради похвалы, а по зову сердца», – отметил руководитель Западно-Казахстанского областного филиала МК «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Нургали Жолдаскалиев.

Волонтерская деятельность играет важную роль в реализации реформ и модернизации всего государства. Своей деятельностью волонтеры вносят конкретный вклад в реализацию государственных реформ. Передовые технологии и высокая производительность труда через активное продвижение идей волонтерства, несомненно, способствуют формированию новой парадигмы мышления казахстанцев. Волонтерство стало выражением высшей степени патриотизма, подкрепленного конкретными делами. Огромный вклад внесли и представители средств массовой информации, деятели культуры и спорта. Находясь на передовой в борьбе с коронавирусом, они проявили истинный патриотизм и гражданственную ответственность, и стали примером для всего общества.

Мы едины и непобедимы! #BizBirgemiz!