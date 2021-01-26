Волонтёров  призвали  помочь школьникам с дистанционным обучением в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области подвели итоги Года волонтёра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.

Как отметил глава региона на расширенном аппаратном совещании, волонтерами области была проделана огромная работа. Они сделали очень многое для тех, кто оказался в зоне риска в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Волонтёры помогали одиноким пожилым людям, инициировали акции по поддержке полицейских и медиков, работавших на блокпостах. Добровольцы работали на всех «фронтах» и получали огромное количество благодарностей от жителей региона.

Сейчас ситуация с коронавирусом остаётся стабильной, но работы у волонтеров не стало меньше. Аким области Д. Ахметов отметил, что на сегодняшний день волонтёры должны помочь школьникам с освоением программы, более того, дать им возможность получить новые знания.

«В связи с переходом на дистанционное обучение, у многих детей возникли проблемы, потому что отсутствует непосредственный контакт с учителем. Многие не могут полноценно осваивать материал, где-то родители не успевают помочь с обучением, где-то играет роль именно отсутствие возможности диалога. Поэтому сейчас волонтёры могут и должны помочь школьникам. Особенно это актуально для студентов педагогических специальностей. Они могут не просто объяснять ребятам материалы школьной программы, но и, к примеру, дать больше знаний в сфере иностранных языков», — сказал Даниал Ахметов.

Глава региона призвал волонтеров к тому, чтобы делиться своими знаниями со школьниками, которые из-за пандемии оказались в сложных условиях. Дистанционное обучение стало испытанием как для учеников, так и для педагогов. В области сделано все, чтобы школьники были обеспечены ноутбуками, планшетами и стабильным интернетом. Но есть проблемы, которые требуют работы непосредственно с людьми. И это должно быть исключительно на добровольных началах, чтобы те, кто владеют знаниями, делились ими и помогали в процессе обучения.

«Студенты, которые, например, учатся на переводчиков или преподавателей английского, могут не просто разъяснить правила, но и дать новую информацию и поспособствовать языковой практике», - сказал Д.Ахметов.

Как говорят сами преподаватели, такая волонтерская деятельность действительно может улучшить качество образования, особенно учитывая то, что студенты близки школьникам по возрасту и могут легко найти общий язык. Тем более, что все они на хорошем уровне владеют техникой и могут самостоятельно выбирать время проведения занятий.

«Как учитель английского, могу сказать, что была бы рада, если бы волонтёры помогли нашим ученикам. Дело ведь не в том, что мы не справляемся со своими обязанностями, а в том, что школьникам легче контактировать с почти ровесниками. Они, можно сказать, говорят на одном языке, лучше слышат и понимают друг друга. Дистанционка стала проверкой для всех, и показала, что не все ребята могут полноценно осваивать программу, потому что им нужен контакт», — отметила Елена Кочнева.