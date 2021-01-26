Волонтёров призвали помочь школьникам с дистанционным обучением в ВКО
Как отметил глава региона на расширенном аппаратном совещании, волонтерами области была проделана огромная работа. Они сделали очень многое для тех, кто оказался в зоне риска в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Волонтёры помогали одиноким пожилым людям, инициировали акции по поддержке полицейских и медиков, работавших на блокпостах. Добровольцы работали на всех «фронтах» и получали огромное количество благодарностей от жителей региона.
Сейчас ситуация с коронавирусом остаётся стабильной, но работы у волонтеров не стало меньше. Аким области Д. Ахметов отметил, что на сегодняшний день волонтёры должны помочь школьникам с освоением программы, более того, дать им возможность получить новые знания.
«В связи с переходом на дистанционное обучение, у многих детей возникли проблемы, потому что отсутствует непосредственный контакт с учителем. Многие не могут полноценно осваивать материал, где-то родители не успевают помочь с обучением, где-то играет роль именно отсутствие возможности диалога. Поэтому сейчас волонтёры могут и должны помочь школьникам. Особенно это актуально для студентов педагогических специальностей. Они могут не просто объяснять ребятам материалы школьной программы, но и, к примеру, дать больше знаний в сфере иностранных языков», — сказал Даниал Ахметов.
Глава региона призвал волонтеров к тому, чтобы делиться своими знаниями со школьниками, которые из-за пандемии оказались в сложных условиях. Дистанционное обучение стало испытанием как для учеников, так и для педагогов. В области сделано все, чтобы школьники были обеспечены ноутбуками, планшетами и стабильным интернетом. Но есть проблемы, которые требуют работы непосредственно с людьми. И это должно быть исключительно на добровольных началах, чтобы те, кто владеют знаниями, делились ими и помогали в процессе обучения.
«Студенты, которые, например, учатся на переводчиков или преподавателей английского, могут не просто разъяснить правила, но и дать новую информацию и поспособствовать языковой практике», - сказал Д.Ахметов.
Как говорят сами преподаватели, такая волонтерская деятельность действительно может улучшить качество образования, особенно учитывая то, что студенты близки школьникам по возрасту и могут легко найти общий язык. Тем более, что все они на хорошем уровне владеют техникой и могут самостоятельно выбирать время проведения занятий.
«Как учитель английского, могу сказать, что была бы рада, если бы волонтёры помогли нашим ученикам. Дело ведь не в том, что мы не справляемся со своими обязанностями, а в том, что школьникам легче контактировать с почти ровесниками. Они, можно сказать, говорят на одном языке, лучше слышат и понимают друг друга. Дистанционка стала проверкой для всех, и показала, что не все ребята могут полноценно осваивать программу, потому что им нужен контакт», — отметила Елена Кочнева.