Волонтеров-поисковиков поблагодарили в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В честь Дня благодарности в департаменте полиции Актюбинской области отметили работу волонтеров-поисковиков группы Zello Poisk, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов лично встретился с волонтерами-поисковиками. Он вручил им благодарственное письмо и выразил благодарность за их помощь полиции в поисках пропавших.
«Благодаря вам и вашим усилиям этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Ведь волонтеры – это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия» - поблагодарил волонтеров Абай Жусупов.
Непосредственно волонтерской группой Zello Poisk оказывается неоценимая помощь полиции в поиске без вести пропавших, а именно: несовершеннолетних и людей старшего возраста. Уже на протяжении четырех лет сотрудники полиции тесно сотрудничают с командой Zello Poisk, и на их счету немало спасенных жизней.
- Прилетевшие из Польши казахстанцы рассказали, как добирались на родину
- Ветеранов поздравили с Днем благодарности в полиции Жамбылской области
- Супруга Халық Қаһарманы Газиза Байтасова поблагодарила сотрудников полиции
- Квартиру подарили матери твоих детей во время телемарафона на канале «Хабар»
- Участковый из Актобе помог семье погорельцев найти временное жилье
- Проблемные вопросы реки Жайык находятся на контроле Президента РК - Минэкологии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана