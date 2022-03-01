Волонтеров-поисковиков поблагодарили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В честь Дня благодарности в департаменте полиции Актюбинской области отметили работу волонтеров-поисковиков группы Zello Poisk, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов лично встретился с волонтерами-поисковиками. Он вручил им благодарственное письмо и выразил благодарность за их помощь полиции в поисках пропавших.

«Благодаря вам и вашим усилиям этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Ведь волонтеры – это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия» - поблагодарил волонтеров Абай Жусупов.

Непосредственно волонтерской группой Zello Poisk оказывается неоценимая помощь полиции в поиске без вести пропавших, а именно: несовершеннолетних и людей старшего возраста. Уже на протяжении четырех лет сотрудники полиции тесно сотрудничают с командой Zello Poisk, и на их счету немало спасенных жизней.