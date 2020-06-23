Волонтеров наградили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области благодарственные письма Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева вручили волонтерам, оказавшим помощь социально уязвимым слоям населения в период карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награды вручил первый заместитель акима области Лаззат Турлашов. В числе награжденных Адильбек Агзамбеков, Асель Жумалиева, Ержан Даулетбаев, Аяна Серикова, Мади Шакенов, Аймарал Даулетбек, Молдир Маулит, Абай Ханатканов, Назерке Болатбекова, Жазель Дакубаева.

Все они проявили активность в оказании помощи социально уязвимым категориям людей в период карантинных мер. Больше двух месяцев молодые люди развозили продукты питания, лекарства и средства защиты нуждающимся. В общей сложности волонтеры смогли охватить почти все города и районы области.

«В самый трудный момент для страны вы, объединившись, помогали своим землякам. Добро, сделанное вами, обязательно вернется. Продолжайте в том же духе. Все, что вы сейчас делаете - это бесценно. Особенно сейчас, в нелегкие времена для государства. Ваш труд не остался и не останется без внимания. Ваши добрые сердца помогут вам быть счастливыми», - сказал Лаззат Турлашов.

В свою очередь волонтеры поблагодарили Елбасы и руководство области за оказанные внимание и поддержку.

«Я не ожидал получить благодарственное письмо от самого Елбасы. Для меня это большая честь. Главное, это все я делаю для того, чтобы приносить пользу своему народу. Также от имени всех своих единомышленников хочу пожелать Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления», - сказал волонтер Ержан Даулетбаев.