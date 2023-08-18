Волонтеров набирает Антикор СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителям Северо-Казахстанской области предлагают стать волонтерами Антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О наборе участников в проект «Антикоррупционное волонтерство» сообщил на своей странице в социальной сети руководитель департамента по противодействию коррупции Асхат Джакипбеков.

По его информации волонтерами могут стать активные граждане, общественные организации, студенты, исследовательские центры, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, антикоррупционные комплаенс-офицеры, эксперты и специалисты, госорганы, субъекты квазигосударственного сектора, частные организации.

«Вы можете оказать посильное содействие в противодействии коррупции через общественный контроль, антикоррупционные исследования и образование, Pro bono волонтерство (оказание профессиональной помощи) и корпоративное волонтерство. Указанные направления и мероприятия не являются исчерпывающими, и волонтер может выбрать отдельные мероприятия или направления проекта, исходя из вида осуществляемой им деятельности. Желающим внести личный вклад в антикоррупционную деятельность будет оказана практическая и методологическая помощь», - написал глава североказахстанского Антикора.

Потенциальные добровольцы могут обратиться в департамент по противодействию коррупции. Регистрация волонтеров будет осуществляться через eOtinish.