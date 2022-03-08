Волонтеров и общественников исключили из мониторинговых групп

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал об основных законодательных изменениях в деятельности мониторинговых групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов» от 6 октября 2016 года 568, проект приказа 20 января 2022 года размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения до направления данного проекта на согласование в заинтересованные государственные органы и организации», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности:

1. По пункту 5 проекта приказа из состава мониторинговых групп исключены представители общественности, волонтеры и другие заинтересованные лица, ранее указанные в пункте 5 проекта приказа, ввиду отсутствия у них компетенции по осуществлению мониторинга.

2. В соответствии с пунктом 6 статьи 144 Предпринимательского кодекса установлено, что основанием для проведения внеплановой проверки объекта без предварительного уведомления проверяемого субъекта, является получение государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, его территориальным подразделением информации (экстренного извещения). При поступлении информации от МГ в координационный центр (организация здравоохранения, определенная местными исполнительными органами, для получения и передачи информации по фактам выявления нарушений в ходе проведении мониторинга), организацией здравоохранения передается экстренное извещение в территориальное подразделение СЭС в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине» от 27 мая 2021 года ҚР ДСМ -47. В этой связи, проектом приказа предусматривается передача МГ в координационный центр только фото- и видеоинформации по итогам проведения мониторинга.

3. Информация об эпидемиологической ситуации на конкретной территории ежедневно публикуется на официальных сайтах Министерства, Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и на телеграмм канале- MVK_kz_Covid19, coronovirus2020_kz. Также, предварительная регистрация мониторинга осуществляется на информационном ресурсе (электронная платформа Infokazakshstan.kz.) с формированием электронного акта мониторинга.

4. Пункт 19 проекта приказа исключен, так как пунктом 6-1 статьи 104 Кодекса установлено, что МГ имеют право на сбор фото- и видеоинформации, указывающей на признаки нарушения постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, связанных с предупреждением угрозы распространения инфекции, для последующего ее направления в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не вмешиваясь в работу субъектов предпринимательства и не создавая препятствий в осуществлении законной предпринимательской деятельности.

5. Также исключен пункт 25 проекта приказа касательно проверки МГ документов, удостоверяющих личность граждан. С учетом замечаний и предложений от государственных органов и НПП «Атамекен» проект приказа прорабатывается в рабочем порядке с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, ГО и НПП «Атамекен». Доработанный проект приказа будет повторно направлен на рассмотрение и согласование в заинтересованные государственные органы и организации, для последующего обязательного согласования с Министерством юстиции Республики Казахстан до направления его на государственную регистрацию. Вместе с тем, Правительство со своей стороны открыто для конструктивного взаимодействия с депутатским корпусом для выработки эффективных мер нормативного регламентирования деятельности мониторинговых групп.