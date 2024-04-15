Волонтеры собрали более 3 440 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводков

Для пострадавших от наводнений регионов с помощью волонтеров собрали более 3 440 тонн гуманитарной помощи. Из них более 2410 тонн было доставлено в пострадавшие регионы. Об этом на брифинге в СЦК рассказал руководитель департамента по взаимодействию с государственными структурами ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Айбек Досымбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе брифинга пояснили, что в каждом из двадцати регионов страны на базе региональных фронт-офисов волонтеров созданы колл-центры, действует единый контакт-центр: +7 708 706 4242. Он предназначен для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров. Создана оперативная группа — единый чат в мессенджере WhatsApp — для разъяснения алгоритмов сбора гуманитарной помощи в случае чрезвычайных ситуаций и реализации инструкций по действиям региональных фронт-офисов в зависимости от ситуации в регионе (красная, желтая, зеленая зоны).

— Ежедневно поступает около 100 звонков, в основном из городов Алматы, Астана, Актобе, Уральск, Костанай и Атырау, с запросами о различных видах помощи. Граждане запрашивают информацию о пунктах сбора гуманитарной помощи в различных регионах. Для удовлетворения их запросов были отправлены списки необходимых материальных ресурсов и адреса пунктов сбора с соответствующими контактными данными. Волонтеры также проявили заинтересованность в участии в оказании помощи и обратились с желанием присоединиться к проводимым мероприятиям, — отметил Айбек Досымбетов.

Он добавил, что пункты сбора гуманитарной помощи организованы в 16 регионах страны. По инициативе регионов были созданы соответствующие пункты сбора гуманитарной помощи.

— Волонтеры активно участвуют в оказании помощи сотрудникам ДЧС в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанских областях, области Абай, предоставляя помощь на затопленных участках. Они также оказывают поддержку в организации помощи пострадавшим в пунктах эвакуации на территориях, подвергшихся наводнениям, и в укрепление береговых линий с помощью мешков. В остальных регионах волонтеры активно трудятся в пунктах сбора гуманитарной помощи, осуществляя сортировку и отправку необходимых материальных ресурсов. По всей республике более 33 500 волонтеров оказывают помощь в различных видах деятельности — уточнил руководитель департамента.

По информации спикера, волонтеры в основном оказывают помощь в регионах, где объявлены чрезвычайные ситуации:

Актюбинская область — более 8600 волонтеров,

Атырауская область — более 9000 волонтеров,

Западно-Казахстанская область — более 5000 волонтеров,

Костанайская область — более 3000 волонтеров,

Северо-Казахстанская область — 1600 волонтеров.