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    16:03, 05 Май 2024 | GMT +6

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО
    Фото: Инфоцентр ВКО

    В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в Восточно-Казахстанской области началась посадка саженцев сосны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Информационный центр ВКО.

    В экоакции приняли участие около двухсот волонтеров городов Усть-Каменогорск, Риддер, Глубоковского, Уланского районов и района Алтай, эко-волонтеров и неравнодушных жителей области.

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО
    Фото: Инфоцентр ВКО

    В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в регионе планируют высадить около 29 миллионов разных пород саженцев.

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО
    Фото: Инфоцентр ВКО

    — У нас ежегодно проводятся научные исследования, согласно которым определяются площадки. На данный момент во всех лесхозах области эта работа проводится. В целом по региону в этом году должны высадить 5 650 гектаров саженцев и сеянцев. В весенний период планируем высадить 2 000 гектаров молодых деревьев, осенью — 3 650 гектаров, — сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев.

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО
    Фото: Инфоцентр ВКО

    По словам эко-блогера Алексея Сибирского, желательно сажать сеянцы и саженцы в дождливую погоду, будет даже лучше, если после посадки пойдет дождь.

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО
    Фото: Инфоцентр ВКО

    — Обычно мы замачиваем саженцы в цирконе, это увеличивает шанс приживаемости дерева и очень эффективно работает, — рассказал А. Сибирский.

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО
    Фото: Инфоцентр ВКО

    Ухаживать за молодыми деревьями и оберегать их от травоядных животных будут местные лесники.

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО
    Фото: Инфоцентр ВКО

    Напомним, по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева по всей стране с шестого апреля стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Каждая неделя посвящена определенной тематике. Жители Восточно-Казахстанской области с первого дня активно принимают участие в экоакции.

    Волонтеры посадят 29 млн саженцев в ВКО
    Фото: Инфоцентр ВКО
    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Экология Волонтеры
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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