Волонтеры Казмунайгаза направили более тонны гуманитарной помощи в Атырау

Сотрудники АО НК «Казмунайгаз» по инициативе волонтерского движения KMG Volunteer направили гуманитарную помощь в Атырау для семей, пострадавших от паводков. Об этом передает агентство Kazinform.

Волонтеры собрали продукты, гигиенические средства, одежду и постельное белье весом более тонны.

- Каждый акт доброты и сострадания наполняет нашу жизнь особым смыслом. Сегодня, собирая и отправляя гуманитарную помощь в Атырау, мы не просто сделали благое дело — мы подарили надежду и оказали поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации. Я верю, что наши усилия принесут тепло и свет в жизни пострадавших семей и помогут им преодолеть эти трудности, — отметила волонтер КМГ Балдырган Умирбекова.

Волонтеры КМГ выражают благодарность всем участникам благотворительной акции за щедрое сердце и готовность помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Кроме этого, трудовые коллективы группы компаний «КазМунайГаз» продолжают сбор денежных средств и гуманитарной помощи, направляя их в помощь жителям пострадавших регионов. Дочерние предприятия КМГ оказывают финансовую помощь, а также выделяют спецтехнику.

ТОО «Казахойл Актобе» оказало финансовую помощь акиматам Мугалжарского и Алгинского районов для аренды транспорта и закупки дизельного топлива. Компания с 22 марта обеспечивает электроэнергией поселок Кожасай Мугалжарского района (поселок подключен к линии электропередач компании).

ТОО «Казахтуркмунай» выделило три вездеходных автобуса для эвакуации жителей Байганинского и Иргизкого районов, села Абай в Актюбинской области, а также обеспечило спасателей дизельным топливом и бензином. Сотрудники компании непосредственно принимают участие в эвакуации жителей.

АО «Озенмунайгаз» направило водителей и 19 единиц транспортной техники для помощи городу Кульсары Жылыойского района Атырауской области.

АО «Эмбамунайгаз» с 25 марта оказывает помощь районам Атырауской области и городу Атырау. Компания выделила 49 единиц специальной техники, 11,5 тонн ГСМ, а также подручные средства — 83 тыс. мешков, 4 тыс. пар рукавиц, 500 одноразовых комбинезонов и 400 лопат. Кроме этого, 147 работников ЭМГ задействованы в работах по ликвидации последствий паводков в области. На сегодняшний день ЭМГ использовала почти 100 млн тенге для помощи региону.