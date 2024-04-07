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    11:26, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Волонтеры Казмунайгаза направили более тонны гуманитарной помощи в Атырау

    Волонтеры Казмунайгаза направили более тонны гуманитарной помощи в Атырау
    Фото: МЧС РК

    Сотрудники АО НК «Казмунайгаз» по инициативе волонтерского движения KMG Volunteer направили гуманитарную помощь в Атырау для семей, пострадавших от паводков. Об этом передает агентство Kazinform.

    Волонтеры собрали продукты, гигиенические средства, одежду и постельное белье весом более тонны.

    - Каждый акт доброты и сострадания наполняет нашу жизнь особым смыслом. Сегодня, собирая и отправляя гуманитарную помощь в Атырау, мы не просто сделали благое дело — мы подарили надежду и оказали поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации. Я верю, что наши усилия принесут тепло и свет в жизни пострадавших семей и помогут им преодолеть эти трудности, — отметила волонтер КМГ Балдырган Умирбекова.

    Волонтеры КМГ выражают благодарность всем участникам благотворительной акции за щедрое сердце и готовность помочь тем, кто нуждается в поддержке.

    Кроме этого, трудовые коллективы группы компаний «КазМунайГаз» продолжают сбор денежных средств и гуманитарной помощи, направляя их в помощь жителям пострадавших регионов. Дочерние предприятия КМГ оказывают финансовую помощь, а также выделяют спецтехнику.

    ТОО «Казахойл Актобе» оказало финансовую помощь акиматам Мугалжарского и Алгинского районов для аренды транспорта и закупки дизельного топлива. Компания с 22 марта обеспечивает электроэнергией поселок Кожасай Мугалжарского района (поселок подключен к линии электропередач компании).

    ТОО «Казахтуркмунай» выделило три вездеходных автобуса для эвакуации жителей Байганинского и Иргизкого районов, села Абай в Актюбинской области, а также обеспечило спасателей дизельным топливом и бензином. Сотрудники компании непосредственно принимают участие в эвакуации жителей.

    АО «Озенмунайгаз» направило водителей и 19 единиц транспортной техники для помощи городу Кульсары Жылыойского района Атырауской области.

    АО «Эмбамунайгаз» с 25 марта оказывает помощь районам Атырауской области и городу Атырау. Компания выделила 49 единиц специальной техники, 11,5 тонн ГСМ, а также подручные средства — 83 тыс. мешков, 4 тыс. пар рукавиц, 500 одноразовых комбинезонов и 400 лопат. Кроме этого, 147 работников ЭМГ задействованы в работах по ликвидации последствий паводков в области. На сегодняшний день ЭМГ использовала почти 100 млн тенге для помощи региону.

    Теги:
    Наводнение Регионы КазМунайГаз Гуманитарная помощь Общество Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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