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Волонтерам намерены предоставлять привилегии при поступлении на госслужбу

16 Февраля 2022 12:54
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Волонтерам намерены предоставлять привилегии при поступлении на госслужбу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут введены нормы о передаче в доверительное управление государственного имущества для льготного пользования благотворительными и волонтерскими организациями. Об этом на пленарном заседании рассказал вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, на пленарном заседании Мажилиса был рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций».

«В целях стимулирования субъектов благотворительности предусмотрен механизм присвоения им почетных званий. Вводится понятие уполномоченного органа в сфере благотворительности. Его деятельность будет направлена на реализацию государственной политики в сфере благотворительности, обеспечение межотраслевой координации, улучшение взаимодействия с гражданским обществом», - сказал Болат Тлепов.

По его словам, для стимулирования бизнеса к участию в волонтерстве и благотворительности в законопроект включены нормы, регламентирующие корпоративное волонтерство и корпоративную благотворительность.

«Безусловно, это повысит корпоративную ответственность крупных учреждений», - сказал Болат Тлепов.

Вице-министр также добавил, что волонтерам предоставляются привилегии при поступлении на гражданскую службу.

«В частности, при трудоустройстве в государственные учреждения, казенные предприятия конкурсная комиссия учитывает волонтерский опыт кандидата. Аналогичные стимулирующие меры предусмотрены при поступлении на государственную службу в соответствии с действующим законодательством», - пояснил Болат Тлепов.


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#Мажилис   #Общество   #Волонтёрство  
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Автор:

Серик Сабеков

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