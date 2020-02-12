Волонтер из Казахстана боролась за гендерное равноправие в Африке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный волонтер Айнур Абсиметова рассказала о своем опыте работы в одной из стран Африки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении двух с половиной лет я жила и работала в качестве международного волонтера в Малави. Малави – это маленькая африканская страна с низким уровнем жизни, она входит в топ-10 бедных стран мира. Туда меня пригласили по программе развития ООН в Казахстане для оказания техническо-экспертного содействия в оценке программ по развитию гендерного равноправия. В Малави функционирует министерство по развитию гендерного равноправия», - рассказала Айнур Абсиметова перед запуском республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz в Нур-Султане.

По ее словам, для реализации программы гендерного равноправия выделены средства и расписан план действий.

«Чтобы проследить: насколько эффективно программа применяется на местах, не только на национальном уровне, но и на областном, в мои задачи входило провести оценку эффективности, разработать индикаторы, удостовериться, что эта программа действительно отвечает тем самым задачам, которые стоят в рамках этой программы», - объяснила она.

К слову, смелая женщина поехала в Малави с мамой и ребенком.

«Честно говоря, мне было сложно совмещать волонтерскую деятельность и выполнять роль мамы и дочери одновременно. Нужно было позаботиться об их адаптации и безопасности, чтобы они чувствовали себя комфортно. Несмотря на сложности, я справилась. Я наравне со всеми выезжала в регионы, в самые глухие деревни и делала оценку. Вместе с тем, я старалась не обделить вниманием маму и сына, чтобы они не оказались отрезанными от всего мира. Потому что мама не говорила на английском тогда - только обучалась языку», - отметила волонтер.

«Что интересно, мама впоследствии также стала там волонтером и начала обучать местных ребят из социально-уязвимых слоев шитью. Переводить помогала местная жительница, которая в свое время обучалась в России», - добавила А. Абсиметова.

Она также рассказала о своей нынешней волонтерской деятельности.

«Сейчас я работаю в организации «Врачи без границ». Я - проектный координатор. Моя задача состоит в том, чтобы выезжать в поле, то есть в те труднодоступные регионы, где есть острая необходимость оказания медицинской помощи. Такие места могут быть следствием войны либо каких-то вялотекущих конфликтов. Там я координирую работу врачей», - рассказала женщина.

В этом качестве она проработала некоторое время в одном из индийских штатов. Теперь аналогичную работу будет проводить в Мьянме. По мнению А. Абсиметовой, волонтерство приносит людям много пользы. Причем как получающим помощь, так и волонтерам.

«Благодаря волонтерской деятельности, я многому учусь, а это нужно делать всегда. Кроме того, у меня есть возможность реализовывать свои идеи и ощущение того, что я не просто так проживаю свою жизнь. Это очень интересная жизнь, до того интересная, что по возвращении домой ощущаешь скуку. В обыденной жизни много ограничений и вещей, с которыми я не согласна», - призналась волонтер.

«Волонтерство должно не оплачиваться, а обеспечиваться. Всем необходимым для этой деятельности. То есть, должна предоставляться качественная среда, при которой волонтер сможет предоставлять качественную услугу», - заключила Айнур.