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Волоконно-оптическую линию связи проложили в трех селах Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
15 Марта 2022, 14:45
Волоконно-оптическую линию связи проложили в трех селах Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селах Шетпе, Кызан и Акшымырау Мангистауского района проложена волоконно-оптическая линия связи. Об этом сообщил аким района Тлек Кушмаганбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В указанных населенных пунктах проложено 130 км волоконно-оптических линий связи. Еще 95 километров таких линий проложено в селах Шетпе, Тущыкудук и Шебир. Строительные работы полностью завершены. Кроме того, подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) в селах Шайыр и Жынгылды, а также населенном пункте Боздак, по этим проектам получены положительные результаты экспертизы и подана бюджетная заявка на 2022 год», - сказал Тлек Кушмаганбетов.

Он добавил, что в целях обеспечения мобильной связью территории перевала Маната будет проведена антенна-мачта. Стоимость проекта - 79,048 млн тенге. Подрядчик-ТОО «Нурлы жол». Стоимость контракта - 63, 064 млн тенге.

Напомним, средства из республиканского бюджета выделены на развитие 12 сел Мангистау.

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