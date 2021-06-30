Волны холода прогнозируют в июле в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Синоптики Северо-Казахстанской области дали прогноз погоды на июль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Воздух из Ирана и Средней Азии принесет жару в июле в СКО

По информации филиала РГП «Казгидромет», в июле средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах нормы – 19-20 градусов тепла.

В течение месяца в каждой декаде ожидаются кратковременные волны холода из-за вторжения холодных и влажных воздушных масс из районов Атлантики и Карского моря. По области прогнозируются дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха ночью до 7-12, днем – 17-23 градусов.

В отдельные дни за счет выноса горячего тропического воздуха из районов Ирана и Средней Азии ожидается значительное повышение температуры воздуха. Столбики термометров будут подниматься ночью до 15-20, днем 30-32 градусов.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы на большей части области. Кратковременный дождь, гроза предполагаются часто в течение месяца.

Напомним , первые дни июля будут особенно жаркими. Синоптики прогнозируют 40-градусную жару.