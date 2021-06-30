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    17:30, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Волны холода прогнозируют в июле в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Синоптики Северо-Казахстанской области дали прогноз погоды на июль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Воздух из Ирана и Средней Азии принесет жару в июле в СКО

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в июле средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах нормы – 19-20 градусов тепла.

    В течение месяца в каждой декаде ожидаются кратковременные волны холода из-за вторжения холодных и влажных воздушных масс из районов Атлантики и Карского моря. По области прогнозируются дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха ночью до 7-12, днем – 17-23 градусов.

    В отдельные дни за счет выноса горячего тропического воздуха из районов Ирана и Средней Азии ожидается значительное повышение температуры воздуха. Столбики термометров будут подниматься ночью до 15-20, днем 30-32 градусов.

    Количество осадков за месяц ожидается больше нормы на большей части области. Кратковременный дождь, гроза предполагаются часто в течение месяца.

    Напомним , первые дни июля будут особенно жаркими. Синоптики прогнозируют 40-градусную жару.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет для mail.ru
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