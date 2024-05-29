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    18:15, 28 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские вольники привезли из Грузии 13 медалей

    Боксеры в Грузии
    Фото из личного архива Еркебулана Кешубаева

    В грузинском Гори прошел престижный турнир по вольной борьбе среди спортсменов возрастной категории U-20 Nugzar Skhireli Cup, на котором отечественные палуаны выиграли 13 наград, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    По словам наставника казахстанской сборной и старшего тренера сборной Алматы Еркебулана Кешубаева, в соревнованиях принимали участие борцы из Грузии, Армении, Азербайджана, Ирана, Латвии, Украины и Казахстана.

    Боксеры в Грузии
    Фото из личного архива Еркебулана Кешубаева

    - Наши борцы сумели стать призёрами состязаний практически в каждом весе. В категории до 57 кг бронзу выиграл Нурлыбек Базарбаев. В весе до 61 кг на пьедестал поднялся Ади Серик. В весе до 65 кг сразу три наши вольника по итогам турнира расположились в числе медалистов соревнования - Абдинур Нурланбек и Ералы Женисов на третьем месте, а Дарын Аскербек завоевал серебряную награду. В весе до 70 кг хорошо себя проявил Куандык Шалдар, сумевший в битве за бронзу одолеть местного спортсмена. Качественную борьбу продемонстрировали Егор Анчугин (74 кг) - вернувшийся домой с серебром международного турнира и Айкын Болатулы (бронза). Серебряные медали на счету у Ерхана Бексултанова (79 кг), Камили Круглиевой (92 кг), Карима Абитова (97 кг) и Алихана Кусаинова (125 кг). Самир Дурсунов (92 кг) стал бронзовым призером соревнования, - рассказал наставник.

    Как отметил Кешубаев, сборная Казахстана перед стартом провела в Грузии совместный с хозяевами УТС.

    - В Грузии богатые борцовские традиции и замечательные условия. Очень насыщенная поездка выдалась. Сперва провели сбор, затем приняли участие в представительном турнире. Хочется выразить благодарность грузинской стороне за теплый прием и предоставленные условия, - подчеркнул Еркебулан Кешубаев.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Грузия Бокс Медаль
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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