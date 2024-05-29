Казахстанские вольники привезли из Грузии 13 медалей

В грузинском Гори прошел престижный турнир по вольной борьбе среди спортсменов возрастной категории U-20 Nugzar Skhireli Cup, на котором отечественные палуаны выиграли 13 наград, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

По словам наставника казахстанской сборной и старшего тренера сборной Алматы Еркебулана Кешубаева, в соревнованиях принимали участие борцы из Грузии, Армении, Азербайджана, Ирана, Латвии, Украины и Казахстана.

Фото из личного архива Еркебулана Кешубаева

- Наши борцы сумели стать призёрами состязаний практически в каждом весе. В категории до 57 кг бронзу выиграл Нурлыбек Базарбаев. В весе до 61 кг на пьедестал поднялся Ади Серик. В весе до 65 кг сразу три наши вольника по итогам турнира расположились в числе медалистов соревнования - Абдинур Нурланбек и Ералы Женисов на третьем месте, а Дарын Аскербек завоевал серебряную награду. В весе до 70 кг хорошо себя проявил Куандык Шалдар, сумевший в битве за бронзу одолеть местного спортсмена. Качественную борьбу продемонстрировали Егор Анчугин (74 кг) - вернувшийся домой с серебром международного турнира и Айкын Болатулы (бронза). Серебряные медали на счету у Ерхана Бексултанова (79 кг), Камили Круглиевой (92 кг), Карима Абитова (97 кг) и Алихана Кусаинова (125 кг). Самир Дурсунов (92 кг) стал бронзовым призером соревнования, - рассказал наставник.

Как отметил Кешубаев, сборная Казахстана перед стартом провела в Грузии совместный с хозяевами УТС.