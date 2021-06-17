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Волна жары накрыла запад США

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
17 Июня 2021, 17:08
Волна жары накрыла запад США

ФИНИКС. АР - КАЗИНФОРМ - Столбики термометров достигли трехзначных значений в среду на большей части территории Запада США, вызывая опасения, что такие экстремальные погодные условия могут стать новой нормой в условиях продолжающейся десятилетия засухи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что температура воздуха бьет на этой неделе рекорды в Финиксе. В среду температура воздуха здесь достигла 115 градусов по Фаренгейту (46 градусов по Цельсию) и, как ожидается, достигнет 117 градусов по Фаренгейту (47 градусов по Цельсию).

Ученые, изучающие засуху и изменение климата, говорят, что люди, живущие на американском западе, могут ожидать еще более жаркой погоды в ближайшие годы.

Столбики термометров в Палм-Спрингс во вторник достигли отметки в 120 градусов по Фаренгейту.

В Денвере во вторник температура воздуха достигла рекордного уровня в 101 градус по Фаренгейту (38 градусов по Цельсию). Метеорологическая служба предупредила граждан об опасности чрезмерной жары на западе Колорадо.

Температура в Лас-Вегасе достигла отметки в 46,6 градуса по Цельсию, побив рекорд в 45,5 градуса по Цельсию, зафиксированный во время рекордной жары 16 июня 1940 года.

По словам метеорологов, ожидается, что до воскресенья температура в регионе поднимется до 45 градусов по Цельсию или выше и может побить очередной исторический максимум в 47 градусов по Цельсию, зафиксированный 20 июня 2017 года.

В Монтане температура воздуха выше 38 градусов по Цельсию усложнила борьбу с разрушительными лесными пожарами, в результате которых пришлось начать эвакуацию населения.

Отмечается, что со вторника в Монтане и Вайоминге было зарегистрировано как минимум 14 новых пожаров.

Вторая по засухе весна за последние 126 лет была зарегистрирована в Айдахо, где власти также готовятся к сезону лесных пожаров.


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