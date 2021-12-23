Волна эпидемии омикрон-штамма коронавируса неизбежна- главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Штамм коронавируса «омикрон» является новой угрозой, заявил в ходе пресс-конференции в РСК Алматы главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин и призвал алматинцев подготовиться к этому вызову - вакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с приближающимися новогодними праздниками Жандарбек Бекшин порекомендовал ограничить посещение мест скопления людей, не ходить на многолюдные банкеты, отмечать праздник в кругу семьи.

Жандарбек Бекшин подтвердил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в городе Алматы стабильная.

«В сутки регистрируется 30-35 случаев заражения, но это не повод расслабляться. Новый штамм коронавируса омикрон быстро распространяется по всему миру и уже выявлен в 106 странах мира, даже там, где зафиксирован высокий уровень коллективного иммунитета. Для полноценной защиты от нового варианта требуется полный курс вакцинации. Также рекомендована ревакцинация. Уровень коллективного иммунитета в мегаполисе составляет 58,4 %. Пока люди будут оставаться непривитыми, риск появления мутировавших штаммов в мегаполисе увеличивается»,- сказал спикер.

Ж.Бекшин озвучил среднесрочный прогноз, согласно которому очередная волна эпидемии омикрон-варианта КВИ в Алматы неизбежна. Ожидается, что в середине января 2022 года будет доминирование «омикрона», который постепенно начнет вытеснять вариант дельта. Пик пятой волны придется на середину марта предстоящего года.

Он привел данные ВОЗ, где считают, что эффективность иммунной защиты после полного курса вакцинации при встрече с «омикроном» ниже на 50%, поэтому требуются дополнительные противоэпидемические меры и ускорение ревакцинации населения.

«В период с 3 по 20 декабря в Алматы прибыли около 50 тысяч пассажиров, из них со справками ПЦР 29,7 тысячи, с паспортом вакцинации - 20 тысяч, в том числе прибыли из стран, где зарегистрирован штамм «омикрон» - 2300 пассажиров.

Все прибывшие граждане были направлены на недельную самоизоляцию и медицинское наблюдение. Среди них выявлены 5 больных с коронавирусом, которые были изолированы в инфекционный стационар. К слову, практически 90% пассажиров прибывают из Германии, Египта и Великобритании, где уже циркулирует новый штамм», - пояснил Ж.Бекшин.