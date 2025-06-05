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    19:00, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Volkswagen продолжает сокращать свой штат работников

    Планы концерна Volkswagen («Фольксваген») по сокращению 35 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году постепенно реализуются, и более 20 тысяч работников согласились досрочно расторгнуть свои контракты, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Volkswagen
    Фото: auto.ria.com

    Как сообщил немецким СМИ глава отдела кадров автопроизводителя Гуннар Килиан, сотрудникам, согласившимся на увольнение, выплачиваются компенсации — в зависимости от стажа они могут достигать 400 тысяч евро.

    Дополнительно концерн «VW» планирует сократить количество стажировок: с 2026 года вместо 1400 в год будет предлагаться только 600 мест. Данные меры, по расчетам концерна, позволят экономить до 1,5 млрд евро в год на оплате труда.

    При этом около 130 тысяч сотрудников согласились на заморозку зарплат. Вместо повышения 5% пойдут в специальный фонд, из которого будут финансироваться, например, гибкие графики работы. Кроме того, отменяется выплата увеличенного отпускного пособия. В профсоюзе IG Metall утверждают, что благодаря этим шагам удалось пока избежать закрытия заводов.

    Напомним, в прошлом году в Бельгии на предприятии Audi разгорелся конфликт между работниками и руководством.

     

    Теги:
    ФРГ Автопромышленность Транспорт Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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