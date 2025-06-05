Volkswagen продолжает сокращать свой штат работников

Как сообщил немецким СМИ глава отдела кадров автопроизводителя Гуннар Килиан, сотрудникам, согласившимся на увольнение, выплачиваются компенсации — в зависимости от стажа они могут достигать 400 тысяч евро.

Дополнительно концерн «VW» планирует сократить количество стажировок: с 2026 года вместо 1400 в год будет предлагаться только 600 мест. Данные меры, по расчетам концерна, позволят экономить до 1,5 млрд евро в год на оплате труда.

При этом около 130 тысяч сотрудников согласились на заморозку зарплат. Вместо повышения 5% пойдут в специальный фонд, из которого будут финансироваться, например, гибкие графики работы. Кроме того, отменяется выплата увеличенного отпускного пособия. В профсоюзе IG Metall утверждают, что благодаря этим шагам удалось пока избежать закрытия заводов.

Напомним, в прошлом году в Бельгии на предприятии Audi разгорелся конфликт между работниками и руководством.