Volkswagen может закрыть несколько заводов в Германии

Немецкий автопроизводитель Volkswagen не исключает закрытия заводов и вызванных производственной необходимостью увольнений сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 2 сентября, заявлении, принятом после заседания руководства концерна, передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

- В нынешней ситуации без скорого принятия мер нельзя исключить и закрытия заводов по производству автомобилей и комплектующих, - считают в компании.

К тому же руководство полагает, что поставленных целей по экономии средств не достигнуть за счет запланированного ранее сокращения рабочих мест, частичного выхода сотрудников на пенсию и единовременных выплат.

В связи с этим руководство приняло решение прекратить действие гарантий занятости, которые были с 1994 года прописаны в трудовых договорах. Компания отказывается от обещания не сокращать персонал до 2030 года.

Глава концерна Оливер Блуме (Oliver Blume) обосновал курс жесткой экономии тем, что положение европейского автопрома в последнее время осложняется, в частности, из-за проникновения на европейский рынок новых игроков. В руководстве компании признали, что принятая в 2023 году программа экономии отстает от цели на несколько миллиардов евро.

Председатель производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло (Daniela Cavallo) заявила, что руководство концерна ставит под вопрос существование германских заводов, внутренние коллективные соглашения VW об оплате труда и программу сохранения рабочих мест. Она потребовала не перекладывать провалы в политике экономики на плечи рабочих и предупредила о противодействии этим планам.

Менеджмент компании предлагает закрытие как минимум одного завода по производству автомобилей и одного - по производству запчастей. Реализация этих планов будет означать, что Volkswagen Group закроет завод в Германии впервые с момента своего основания 87 лет назад.

- Год от года Германия теряет свою привлекательность как место расположения компаний, - прокомментировал решение Volkswagen Александр Крюгер (Alexander Krüger) главный экономист Bankhaus Lampe, независимого частного банка в Германии, основанного в 1852 году.

Он также отметил, что нынешняя ситуация, когда под ударом оказался такой крупный производитель, будет означать новое измерение для оценки Германии как места вложения промышленных инвестиций.