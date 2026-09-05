Volkswagen объявил о крупнейшем сокращении рабочих мест в истории автопрома

Volkswagen планирует сократить около 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Это составляет примерно 15% от общей численности сотрудников концерна, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Накануне руководство компании и профсоюзы договорились о сокращении еще 50 тысяч рабочих мест. Такое же количество сокращений было согласовано ранее.

— Крайне важно последовательно приводить численность персонала в соответствие с экономическими реалиями, — говорится в заявлении Volkswagen, объединяющего десять автомобильных брендов.

Масштаб сокращений может превзойти крупнейшие показатели в истории мировой автомобильной промышленности. До сих пор одним из самых значительных примеров считалась реструктуризация General Motors. В 1991 году американская компания сократила 74 тысяч рабочих мест и закрыла 21 завод на фоне усиления конкуренции со стороны японских автопроизводителей. В 2009 году GM сократила еще 47 тысяч рабочих мест по всему миру.

Volkswagen также рассматривает возможность закрытия после 2030 года четырех крупных заводов в Германии. До сих пор концерн избегал подобных масштабных сокращений производственных мощностей в своей стране.

То, что программу реструктуризации поддержали и наблюдательный совет, и профсоюзы, свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми столкнулся крупнейший автопроизводитель Европы.

— Наблюдательный совет единогласно одобрил представленную сегодня программу развити», — заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме. По его словам, решение должно стать «мощным сигналом в пользу будущего концерна Volkswagen».

Компания столкнулась сразу с несколькими факторами давления. Среди них — американские пошлины, нестабильный спрос на электромобили и растущая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей.

В группу Volkswagen входят одноименный бренд, а также Skoda, SEAT, Cupra, Audi, Bentley, Lamborghini, Ducati и Porsche.