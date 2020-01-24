Волков в окрестностях Семея нет – охотовед-биолог Анатолий Мальченко
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В окрестностях Семея волков нет. Об этом сообщили в государственном лесном природном резервате «Семей орманы», передает МИА «Казинформ».
В лесном резервате отметили, что несколько дней назад в соцсетях Семея был выложен пост о волках в городе. Для того, чтобы успокоить жителей сотрудники ГЛПР «Семей орманы» организовали рейдовое мероприятие совместно с представителями правоохранительных органов. Участники рейда объехали прилегающую к городу территорию и никаких следов хищников обнаружено не было.
«Хочется успокоить жителей нашего города, что ни одного зарегистрированного случая нахождения волков в приграничной с резерватом территорий и населенных пунктов не зарегистрировано», - прокомментировал охотовед-биолог ГЛПР «Семей Орманы» Анатолий Мальченко.
Напомним, что авторов ложного сообщения о волках в Нур-Султане пообещали привлечь к ответственности.
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