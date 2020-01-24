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Волки в столице: полиция ищет авторов фейковой информации

24 Января 2020 11:11
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Волки в столице: полиция ищет авторов фейковой информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном департаменте полиции опровергли слухи о появлении в городе волков. Стражи порядка уже ищут авторов фейкового сообщения, передает Елорда Инфо.

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«Информация с видеороликом, распространенная в социальных сетях о том, что в столице якобы гуляет стая волков в районе Спеццона и Коктала, не соответствует действительности. Полицейские Нур-Султана ведут поиски авторов фейкового сообщения», - говорится в сообщении, распространенном департаментом полиции столицы.

Также сообщается, что распространители дезинформации будут привлечены к ответственности.

В ситуационном центре «iKOMEK» также подтвердили, что информация о волках в столице недостоверная и призвали горожан не поддаваться панике.

«Ситуационным центром «iKOMEK» ведется круглосуточное наблюдение посредством более 13 тыс камер. Совместно с департаментами полиции и по чрезвычайным ситуациям проводится работа по обеспечению безопасности жителей столицы. Просим не поддаваться панике и не верить слухам. Вся достоверная информация доступна на сайте акимата города Нур-Султана и на официальных аккаунтах в социальных сетях», - отметили в iKOMEK.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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