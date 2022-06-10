10 Июня 2022 00:59

Волки и шакалы отсутствуют на территории СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира пояснили, в каких случаях выдается разрешение на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя инспекции Бауржана Асылжанова, перечень животных, подлежащих регулированию, утвержден законодательством. В него входят волк, шакал, ворон и большой баклан.

«Ежегодно на основе результатов учета диких животных разрабатывается биологическое обоснование на изъятие для каждой области в отдельности. На территории Казахстана оно разработано только на изъятие волка и шакала. В Северо-Казахстанской области, согласно результатам учета, эти животные отсутствуют. Бывают случаи, когда волки заходят на территорию нашего региона, но они единичны. Изъятие с целью регулирования волка и шакала недопустимы», - проинформировал Б.Асылжанов.

Всего в стране по итогам прошлого года насчитывалось более 14 тыс. особей волков. В северных регионах их немного, тогда как в Алматинской области численность их около 2 тыс., в Атырауской – более 3,5 тыс. особей.

Еще менее широкий ареал обитания у шакала. Но численность при этом превышает 26 тыс. Из них 16 тыс. обитают в Кызылординской области. Встретить животное можно в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. В Северо-Казахстанской и граничащих с ней регионах шакалы не водятся.

Что касается регулирования остальных видов, для которых биологическое обоснование не разрабатывается - ворон и большой баклан - для их отстрела не требуется разрешение на пользование животным миром на территории охотничьего хозяйства при наличии путевки.

«Помимо выдачи разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию, инспекция выдает разрешение на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации животных на импорт и экспорт объектов растительного мира, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Госуслуги эти являются узконаправленными, большим спросам на территории нашей области не пользуются. Исключением является выдача разрешения на изъятие», - добавил Б.Асылжанов.