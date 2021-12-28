«Волк загрыз собаку в депутатском городке»: выехавшие на вызов полицейские застрелили животное

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный житель заснял на видео труп собаки и стоявшего неподалеку зверя, напоминающего волка. Как озвучил мужчина, произошло это в «депутатском городке», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Как сообщили в полиции, 27 декабря текущего года в 21:00 часов на канал «102» поступил вызов от жителя города о том, что по улице Панфилова находится волк, который загрыз собаку.

По прибытию наряда факт подтвердился, при приближении сотрудников полиции животное проявило агрессию и пыталось напасть, в связи с чем было применено табельное оружие. Вызванные на место сотрудники «Астана ветсервис» Акимата г. Нур-Султана осмотрели животных и дали заключение, что это бродячие собаки, и вывезли их на специализированном автотранспорте.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан, в случае обнаружения диких животных и бродячих собак сообщать о данных фактах в «Астана ветсервис», акимат, в полицию с целью отлова и обеспечения безопасности жителей города.