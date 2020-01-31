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Волк убил рысь в биоцентре Семея

31 Января 2020 20:42
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Волк убил рысь в биоцентре Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В биологическом центре Семея погибла рысь, передает МИА «Казинформ». В биоцентре сообщили, что инцидент произошел сегодня, 31 января в 16 часов.

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«Рысь, переданную на временное содержание представителями природоохранной полиции, из-за отсутствия помещения временно разместили в вольер хищных животных, при этом потеснив содержавшегося там волка. Волк был размещен в узкой перегонке. Рысь была размещена в изолированный домик. Но для кормления волка, его приходилось выпускать в смежный вольер, так как перегонка не была оборудована кормушкой и поилкой, а кормить с рук было небезопасно», - пояснили в биоцентре.

Администрация биоцентра, не дожидаясь решения дальнейшей судьбы рыси, начала реконструкцию действующего вольера, соискав необходимые материалы для создания безопасных условий для ее содержания.

«В ходе вечернего кормления хищных животных, рысь, находившаяся в домике, смежном с вольером волка, просунула лапу через обрешётку входной двери, в этот момент волк, поедавший мясо из своей кормушки, стремительно бросился к ней, схватил рысь за лапу и нанёс травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего рысь тут же погибла», - сообщили в зоологи.

В связи с эти инцидентом была создана независимая комиссия из представителей компетентных органов. Составлены необходимые документы. Труп животного утилизирован на скотомогильнике, согласно регламенту по утилизации животных.

Напомним, что рысь была поймана 24 января в одном из подвалов жилого дома в Семее. Хищное животное питалась бездомными кошками. Пойманная рысь была временно помещена в биологический центр.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Орал Ерланулы

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