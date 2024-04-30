Волк проник в дом и укусил человека в ВКО

28 апреля в село Быково района Алтай в незапертую дверь веранды дома проник волк. Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

— После чего волк задрал двух собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали. Из-за опасения, что волк возможно был не один, 10 учащихся 29 апреля данного микрорайона Нижнее Быково были переведены на дистанционный формат, — сообщили в районном акимате.

Согласно опубликованным данным, местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали незамедлительно.

— В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк и хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу. На данный момент ситуация стабильная, дети обучаются в штатном режиме, — заявили в акимате.

Отобранные пробы патматериала (головной мозг) волка отправлены в ВКО филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВК и Н МСХ РК.