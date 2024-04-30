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    14:11, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Волк проник в дом и укусил человека в ВКО

    Волк
    Фото: pixabay

    28 апреля в село Быково района Алтай в незапертую дверь веранды дома проник волк. Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — После чего волк задрал двух собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали. Из-за опасения, что волк возможно был не один, 10 учащихся 29 апреля данного микрорайона Нижнее Быково были переведены на дистанционный формат, — сообщили в районном акимате. 

    Согласно опубликованным данным, местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали незамедлительно.

    — В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк и хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу. На данный момент ситуация стабильная, дети обучаются в штатном режиме, — заявили в акимате.

    Отобранные пробы патматериала (головной мозг) волка отправлены в ВКО филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВК и Н МСХ РК. 

    — С жителями села Быково Малеевского сельского округа проводится разъяснительная работа. В настоящее время больных и погибших животных нет. Все животные, находящиеся в лпх, взяты под строгий контроль ветеринарными специалистами КГП на ПХВ «Алтай-Вет» УСХВКО РК, — добавили в районной администрации. 

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Ветеринария Дистанционное обучение Животные Нападение
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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