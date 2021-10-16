Волейболисткам «Алтая» присвоят звания заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру спорта присвоить спортсменкам из волейбольного клуба «Алтай» спортивные звания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

С победой на клубном чемпионате Азии волейболисток поздравил аким ВКО Даниал Ахметов. В беседе со спортсменками глава региона вспомнил, что когда шесть лет назад создавался клуб, мало кто верил, что волейболистки смогут добиться таких результатов, но они доказали, что нет ничего невозможного.

Сейчас перед клубом стоит задача не просто достойно выступить на Чемпионате Казахстана, но и показать себя на Олимпийских играх в 2024 году и войти в тройку сильнейших клубов мира.

«Не нужно бояться того, что там играют очень серьёзные клубы. Не нужно бояться ставить амбициозные цели, нужно идти к ним и добиваться успехов. Это вполне выполнимая задача», – сказал Даниал Ахметов.

Глава региона отметил, что уже подрастает смена, и вторая команда «Алтай» тоже готова показать себя на казахстанских соревнованиях. Также было принято решение организовать клуб в Семее, потому что волейбол пользуется большой популярностью и для многих является любимым видом спорта.

Напомним , Азиатская конфедерация волейбола (AVС) официально подтвердила, что на женском клубном чемпионате мира Азию представит казахстанский клуб «Алтай».



