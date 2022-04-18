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    14:10, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Волейбольный клуб СКО впервые стал призером Национальной лиги

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский клуб «Есиль-СК» занял второе место в Национальной лиге по волейболу. Команду поздравил аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наш волейбольный клуб «Есіл-СК» впервые в своей истории завоевал серебряные медали Национальной лиги по волейболу. Наши волейболистки «Қуаныш» подтвердили свой уровень и заняли третье место в Национальной лиге. Кроме того, наши девчонки впервые получили возможность участвовать в клубном чемпионате Азии. Также наши баскетболисты «Барс» стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана. Поздравляю североказахстанских спортсменов с высоким достижением», - написал в Instagram К. Аксакалов.

    Хорошие результаты показывали североказахстанские волейболистки и в прошлом году. Баскетболисты в 2021-м году впервые выиграли чемпионат РК. Вице-президент федерации волейбола Северо-Казахстанской области, учредитель волейбольного клуба «Есиль СК», спортивный директор клуба Александр Кувшинов заявлял, что команда нацелена на достижение высокого результата.


    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана
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