Волейбольный клуб СКО впервые стал призером Национальной лиги

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский клуб «Есиль-СК» занял второе место в Национальной лиге по волейболу. Команду поздравил аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш волейбольный клуб «Есіл-СК» впервые в своей истории завоевал серебряные медали Национальной лиги по волейболу. Наши волейболистки «Қуаныш» подтвердили свой уровень и заняли третье место в Национальной лиге. Кроме того, наши девчонки впервые получили возможность участвовать в клубном чемпионате Азии. Также наши баскетболисты «Барс» стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана. Поздравляю североказахстанских спортсменов с высоким достижением», - написал в Instagram К. Аксакалов.

Хорошие результаты показывали североказахстанские волейболистки и в прошлом году. Баскетболисты в 2021-м году впервые выиграли чемпионат РК. Вице-президент федерации волейбола Северо-Казахстанской области, учредитель волейбольного клуба «Есиль СК», спортивный директор клуба Александр Кувшинов заявлял, что команда нацелена на достижение высокого результата.