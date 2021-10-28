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    10:53, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Волейбольный клуб «Алтай» стал обладателем Кубка Казахстана

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на площадке спортивного комплекса «Жекпе-Жек» состоялись матчи шестого, заключительного, игрового дня финального этапа розыгрыша Кубка Республики Казахстан по волейболу среди женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В кубковую гонку вступили восемь команд, их поделили на две группы. Первую четверку представили команды «Алтай», «Алматы», «Караганда» и «Жетысу-2». Квартет под литерой «B» составили «Жетысу», «Куаныш», «Алтай-2» и «Иртыш».

    По итогам группового этапа в лидеры вышли фавориты «Алтай» и «Жетысу», которые в итоге и разыграли между собой главный волейбольный трофей страны. Финальная схватка действующего чемпиона и серебряного призера прошлого сезона выдалась динамичной. Первые две партии правили бал «алтайки». Затем в третьем и четвертом сетах чаша весов оказалась на стороне «семиречных». В решающей партии точку в противостоянии поставил «Алтай», завоевав очередную победу (3:2; 25-22, 25-16, 20-25, 25-27, 15-11). Таким образом, клуб из Усть-Каменогорска прошел турнирный путь до первой ступени пьедестала кубкового турнира без единого поражения. Второе место занял «Жетысу». На третьей позиции финишировал «Куаныш», уверенно обыгравший «Караганду» в игре за бронзу соревнования с результатом 3:0 (25-19, 25-18, 25-13).

    В пятницу, 29 октября, в 14:00 по времени Нур-Султана «Алтаю» и «Жетысу» предстоит еще одно важное рандеву - противницы встретятся в суперкубковом матче.

    Отметим, что все игры можно посмотреть на официальном Youtube-канале КФВ.

    Ранее сообщалось, что Казахстанский женский волейбольный клуб из Усть-Каменогорска одержал победу на клубном чемпионате Азии.

    «Алтай» представит Азию на женском клубном чемпионате мира по волейболу.

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